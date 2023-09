SUPERCOPPA SERIE B –  I risultati del secondo turno e gli accoppiamenti dei quarti di finale

Secondo turno

Lissone Interni Brianza Casa Basket-Paffoni Fulgor Omegna 77-72

Bakery Basket Piacenza-Logiman Crema 91-85 d. 1 t.s.

Caffè Toscano Pielle Livorno-FABO Herons Montecatini 85-72

Rucker San Vendemiano-Pallacanestro Virtus Padova 82-75

Virtus Imola-Civitus Allianz Vicenza 76-55

Blacks Faenza-Ristopro Fabriano 98-72

Chieti Basket 1974-Tecnoswitch Ruvo di Puglia 69-71

BPC Virtus Cassino-CJ Basket Taranto 90-68

NPC Rieti-Geko PSA Sant’Antimo 69-57



Si qualificano quindi ai quarti di finale Tecnoswitch Ruvo di Puglia (unica vincitrice in trasferta), e tra le squadre vittoriose in casa, le 7 con il miglior scarto: Blacks Faenza (+26), BPC Virtus Cassino (+22), Virtus Imola (+21), Caffè Toscano Pielle Livorno (+13), NPC Rieti (+12), Rucker San Vendemiano (+7) e Bakery Basket Piacenza (+6). Viene scartata la Lissone Interni Brianza Casa Basket, vittoriosa con una differenza canestri di +5.



Per i quarti di finale (gara unica, in programma domenica 17 settembre), sono state individuate, tra le 8 qualificate, 4 teste di serie, quelle con il miglior piazzamento della stagione scorsa (NPC Rieti, Blacks Faenza, Caffè Toscano Pielle Livorno e Tecnoswitch Ruvo di Puglia). Dopo averle definite, sono stati effettuati gli accoppiamenti. Le squadre teste di serie giocano in casa questo turno.



Il programma dei quarti di finale (gare in programma domenica 17/09/2023):

Blacks Faenza-Rucker San Vendemiano

Caffè Toscano Pielle Livorno-Bakery Basket Piacenza

NPC Rieti-Virtus Imola

Tecnoswitch Ruvo di Puglia-BPC Virtus Cassino

NOTA – Il calendario definitivo dei quarti di finale, con date e orari, sarà reso noto successivamente.

Qui tutte le informazioni sulla Supercoppa LNP 2023 Old Wild West (tabellone, calendari, formula):

https://www.legapallacanestro.com/mondo-lnp/supercoppa-lnp-2023-old-wild-west

