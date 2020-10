Supercoppa Serie B – I risultati della terza giornata nei gironi I-R

Prossimi recuperi in programma:

28/10/2020 21:00 Blukart Etrusca San Miniato-Opus Libertas Livorno 1947

Use Computer Gross Empoli-Umana San Giobbe Basket Chiusi 64-72 All Food Enic Firenze-Ristopro Fabriano rinviata a data da destinarsiClassifica dopo due giornate:Umana San Giobbe Basket Chiusi 4, Ristopro Fabriano* 2, All Food Enic Firenze* 0, Use Computer Gross Empoli 0*Una partita in menoProssimi recuperi in programma:28/10/2020 21:00 Ristopro Fabriano-Umana San Giobbe Basket ChiusiAll Food Enic Firenze-Use Computer Gross Empoli in data da destinarsi