SUPERCOPPA SERIE B – Il derby è di Sant’Antimo, Caserta eliminata

Al temine di una partita combattuta dal primo all’ultimo minuto, la Geko batte Caserta e si qualifica per il secondo turno di Supercoppa LNP. Gara condizionata dal caldo e da un arbitraggio che ha fatto innervosire entrambe le contendenti; per i santantimesi, avanti dal secondo quarto in poi anche con vantaggi in doppia cifra, top scorer Antonio Gallo con 20 punti realizzati, dominante Quarisa con 11 punti e 17 rimbalzi.

LA PARTITA – Coach Gandini, ancora senza Mennella, conferma lo starting five visto in campo con Chieti, con Gallo, Peluso e Scali sul perimetro e la coppia Kamperidis-Quarisa a presidiare le plance. Luise, privo di Paci, risponde con il duo Zampogna-Lucas e dividersi gli oneri di regia, Moffa in ala piccola e Hadzic e Mehmedoviq sotto canestro. E’ del greco della Geko il primo canestro della partita, ma la Blu Decò risponde al fuoco e dopo 4’ e parità a quota 9. I coaches cominciano a pescare dalle rispettive panchine, entrano Dri e Romano, e poi per Sant’Antimo anche capitan Cantone e Colussa ed è proprio l’ala friulana a siglare il 14-11 al 7’. Caserta però è viva, e con un ottimo Romano resta incollata al match, ripristina la parità (17-17) sulla prima sirena e poi prova a scappare in avvio di 2’ quarto con le triple di Mei e Sergio (19-23). Time out per i padroni di casa che con Dri e Kamperidis la ribaltano in un minuto (25-23 al 12’), poi si procede in equilibrio con il nervosismo che monta su entrambi i fronti a causa del metro arbitrale. Al 18’ il nuovo strappo dei locali che con Quarisa e Cantone volano sul 41-34 massimo vantaggio.

Quando si riparte un fischio molto contestato garantisce 4 liberi e Romano e 2 e 3’ fallo a Scali, subito dopo viene sanzionato anche Gandini e la Blu Decò si rifà sotto (43-39 al 23’). E non è finita, passano pochi secondi e al coach santantimese viene fischiato il secondo tecnico con conseguente espulsione. Al 26’ gli ospiti sono a -1 (44-43) con il solito Romano, Kamperidis con un libero sblocca i suoi poi è Gallo, con 5 punti consecutivi, a riportare avanti i suoi (51-44 al 28’). A 100” dal 3’ break Kamperidis piazza una stoppata incredibile su Hadzic che subito dopo commette il più classico dei falli di frustrazione, è il suo quinto e per Caserta è un contraccolpo ulteriore, con la Geko che capitalizza e chiude il terzo periodo a +12 (57-45).

Quarisa firma il +14 interno sul primo attacco dell’ultimo parziale, poi però Mei e Romano fanno 5-0 e la Juve torna in scia (59-50) con ancora 8’43 da giocare. Un minuto dopo Mastroianni firma il -7 dei viaggianti, Quarisa e Scali tengono in quota i padroni di casa che con un triplone del capitano tornano addirittura a +10 (67-57 a 4’15) E’ un canestro pesantissimo, Moffa prova a tener vivi i suoi ma la Geko sa gestire. Finisce 74-65, la Geko vola al secondo turno dove troverà la vincente tra Rieti e Salerno.

GEKO SANT’ANTIMO 74

BLE DECO’ JUVECASERTA 65

(17-17, 41-36; 57-45)

GEKO: Gallo 20, Peluso, Scali 4, Kamperidis 15, Quarisa 11; Cantone 16, Dri 3, Di Camillo, Stentardo, Colussa 5, D’Apice. N.e.:. All.: Gandini.

CASERTA: Zampogna 7, Lucas 1, Moffa 12, Hadzic 5, Mehmedopviq 12; Mastroianni 2, Mei 7, Romano 13, Sergio 3, Pagano 1. N.e.: Vaccaro, Paci. All.: Luise.

ARBITRI: Vincenzo Agnese di Barano d’Ischia (NA) e Marcello Manco di S.Giorgio a Cremano (NA)

NOTE – Tiri liberi: Geko 25/38, Caserta 14/29. Uscito per 5 falli Hadzic. Espulso Gandini. Spettatori 500 .



Ufficio Comunicazione PSA Sant’Antimo