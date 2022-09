Supercoppa Serie B – Il derby livornese lo vince la Libertas

Il primo derby della stagione va alla Libertas che in volata piega la resistenza di una Pielle mai doma, capace di risalire dal terribile -14 del primo quarto (5-19) e arrampicarsi fino al +5 (56-51) a quattro giri di lancetta dalla fine della partita. Riavvolgiamo il nastro. I Biancoblù si presentano senza Piazza e l’assenza è oltremodo pesante. Al completo invece la Libertas di Andreazza che parte decisamente meglio dei cugini. Gli amaranto per la verità impiegano qualche minuto a carburare in attacco, ma la difesa morde e la Pielle soffre. E quando ha tiri aperti li fallisce. Così la Libertas pian piano trova l’allungo fino al +14 del 10’. La partita però è ancora lunga e gli ospiti con certosina pazienza iniziano a rosicchiare qualche punto. La minirimonta è frutto di una buona difesa e delle basse percentuali offensive della LL. Tutto come da pronostico perché dopo appena tre settimane di preparazione non si può chiedere la luna nel pozzo a nessuna delle due squadre. All’intervallo lungo è 28-20 e c’è la sensazione che la partita sia apertissima con la Libertas che è stata incapace di piazzare l’allungo decisivo. Così nel terzo quarto la Pielle ricuce lo strappo (31-33 con canestro di Lenti dal pitturato). La Libertas prova a riscappare sospinta da Iceman Saccaggi (43-34 con un break di 10-3). La Pielle però ora c’è arriva a -3 al 30’ e nell’ultimo quarto grazie a Loschi e Rubbini struttura quella che sembra essere la fuga per la vittoria (56-51 a -4’09”), perché l’inerzia è tutta nelle sue mani. Proprio sul più bello, però gli ospiti si inceppano. Saccaggi – sempre lui – rimette la Libertas in scia e nella bagarre finale – con le squadre provate dalla stanchezza – è Andrea Bargnesi a spaccare la partita con la tripla del +6 amaranto (64-58 a 27” dalla fine) segnata allo scadere del 24.mo secondo dell’azione. Il rimanente scampolo di partita è stato buono solo per le statistiche.

Per i sedicesimi di finale la Libertas affronterà mercoledì 14 Herons Montecatini

IL TABELLINO

MAURELLI LIBERTAS LIVORNO 1947-UNICUSANO PIELLE LIVORNO 68-62 (19-5, 28-20; 45-42)

LIBERTAS: Bargnesi 7 (0/2, 2/3), Ricci 8 (2/6, 1/7), Fratto 10 (2/7, 1/2), Lucarelli 9 (2/6, 0/3), Forti 2, Mori N.E., Fantoni 12 (3/7), Saccaggi 17 (1/3, 3/7), Madeo N.E., Bruci N.E., Sipala 3 (0/2, 1/2), Mancini. All. Andreazza

PIELLE: Paoli 2 (0/1 da 3), Diouf 6 (3/3), Almansi 7 (1/3, 1/3), Rubbini 12 (1/4, 3/5), Lo Biondo 8 (2/2, 1/4), Loschi 16 (4/9, 1/7), Di Sacco (0/1), Dadomo N.E., Piazza N.E., Cristofani N.E., Campori 6 (2/7), Lenti 5 (2/4). All. Cardani

.

Uff.Stampa Libertas Livorno