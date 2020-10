Supercoppa Serie B – Il derby Romagnolo tra Rimini e Cesena va ai biancorossi

Inizio partita favorevole a Cesena che prova ad allungare con due triple di Dagnello , Simoncelli però risponde a tono e la schiacciata di potenza di ‘Bobby’ riduce le distanze tra le due squadre. Il secondo quarto è uno spartiacque all’interno della partita: Crow e Mladenov entrano in modalità ‘on fire’ e segnano ben cinque triple consecutive combinate, gli ospiti faticano a controbattere e RivieraBanca amministra molto bene il vantaggio. Anche il secondo tempo comincia appannaggio di Cesena che ritorna a contatto con Marini e Dell’Agnello , ma Crow non ne vuole sapere e con otto punti filati riporta i suoi sopra la doppia cifra di vantaggio. Rimini arriva anche sul +15 nell’ultimo quarto, ma i Tigers non mollano e ricuciono lo svantaggio fino al -4 (65-61 al 36 ’). Broglia si prende la scena con due triple consecutive importanti, però di nuovo Cesen a riesce a rifarsi sotto ( 77-75 con 14″ sul cronometro): a deciderla è Simoncelli che non sbaglia i due liberi e sancisce così la vittoria dei biancorossi.

Coach Massimo Bernardi: La dichiarazione di “Ci tenevamo a vincere questa partita per il nostro pubblico, volevamo dare un segno di rispetto regalando una gioia ai tifosi. Siamo stati in grado di mettere tanto ritmo ed intensità come ci viene bene in allenamento, peccato per aver concesso qualche penetrazione e tiro da tre punti di troppo quando eravamo in vantaggio ed essere stati un po’ impauriti in attacco. Al di là di questo si sono visti miglioramenti sia nei singoli che in tutta la squadra, la strada da seguire è questa.” Molto importanti per la vittoria sono stati ‘Jack’ e ‘Bobby’, segno che la loro integrazione nel gruppo procede bene. “Sono contento per Jack perchè ha fatto un’ottima partita e ci ha aiutato quando non avevamo molte soluzioni. Bene anche Bobby anche se ha alternato ottime giocate a palle perse e possessi un po’ troppo da fermo, però è molto giovane quindi dobbiamo avere pazienza e continuare a lavorare così per farlo crescere.” Come verrà gestito questo mese di ulteriore preparazione in vista della prima di campionato? “Siamo nel momento in cui bisogna mettere benzina nelle gambe e nei muscoli, spero di poter organizzare delle amichevoli nel fine settimana con squadre già uscite dalla Supercoppa. Dobbiamo lavorare con grande intensità perchè abbiamo ancora grandi margini di miglioramento.”