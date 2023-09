SUPERCOPPA SERIE B – La Pielle Livorno si aggiudica il trofeo, battuta Ruvo in rimonta

Tecnoswitch Ruvo di Puglia – Caffè Toscano Pielle Livorno 78-88 (19-15, 24-27, 21-17, 14-29)

Tecnoswitch Ruvo di Puglia: Gianmarco Leggio 17 (2/4, 3/6), Marco Contento 15 (1/2, 4/13), Lorenzo Galmarini 13 (5/6, 0/1), Mario jose Ghersetti 12 (2/7, 2/6), Luca Toniato 10 (1/2, 2/5), Manuel Diomede 6 (2/4, 0/2), Ilia Boev 5 (2/3, 0/0), Andrea Traini 0 (0/1, 0/2), Giacomo Granieri 0 (0/0, 0/0), Alessandro Aloia 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 19 – Rimbalzi: 36 13 + 23 (Gianmarco Leggio, Luca Toniato 8) – Assist: 13 (Marco Contento 6)

Caffè Toscano Pielle Livorno: Mateo Chiarini 21 (1/4, 4/10), Michele Rubbini 17 (3/4, 3/5), Andrea Lo biondo 16 (1/3, 4/8), Luca Campori 12 (1/1, 3/4), Massimiliano Ferraro 8 (2/4, 1/3), Matteo Laganà 6 (0/0, 2/6), Giordano Pagani 4 (0/0, 0/0), Baye modou Diouf 4 (2/4, 0/0), Giorgio Manna 0 (0/0, 0/0), Filippo Cristofani 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 21 – Rimbalzi: 25 3 + 22 (Baye modou Diouf 6) – Assist: 19 (Michele Rubbini 5)

La Caffè Toscano Pielle Livorno si aggiudica la Supercoppa LNP 2023 di Serie B Nazionale, superando in una combattuta finale a Montecatini Terme la Tecnoswitch Ruvo di Puglia per 78-88. Gara equilibrata nel primo tempo, che ha visto un tentativo di allungo dei pugliesi nel terzo periodo, prima dell’ultimo parziale favorevole alla Pielle, che è riuscita a fare il break decisivo con le triple (17/36 finale di squadra) di Rubbini, eletto Mvp della manifestazione, Chiarini, Lo Biondo, Campori e Laganà. Per i toscani 21 punti di Chiarini, 17 di Rubbini e 16 di Lo Biondo; per Ruvo, comunque autrice di un’ottima gara, 17 di Leggio e 15 di Contento.

Ottimo inizio di Ruvo con Galmarini, Leggio e Boev (16-9 al 5°), mentre Livorno si affida quasi esclusivamente al tiro da fuori con Chiarini, Lo Biondo e Rubbini. Altre due triple di uno scatenato Chiarini riportano la Pielle, sospinta dal suo tifo, a -1 (16-15 al 7°). Un canestro di Galmarini dà il +4 alla Tecnoswitch alla fine del primo parziale (19-15).

Livorno continua a sparare da tre, e con due canestri pesanti di Campori e Rubbini si porta avanti (19-21 all’11°). Secondo periodo che si mantiene in equilibrio, con botta e risposta tra le due squadre (29-28 Ruvo al 16°). Per la Pielle tre falli precoci per Chiarini, Ruvo prova un mini-allungo con due triple di Contento (35-31 al 17°). Ferraro e Pagani pareggiano subito per la Pielle (35-35 al 18°). Ruvo va a +4 con Toniato e Leggio (43-39 al 19°), una tripla di Ferraro sulla sirena dà il -1 alla Pielle all’intervallo lungo (43-42).

Ad inizio terzo quarto Ruvo deve fare i conti con il quarto fallo di Galmarini, due triple di Contento e Toniato danno il +5 alla Tecnoswitch (52-47 al 23°); Livorno non riesce ad essere efficace in attacco, ed una tripla di Leggio dà il +7 alla Tecnoswitch (57-50 al 25°). Si prosegue con Ruvo sempre leggermente avanti, alla fine del terzo periodo è +5 Tecnoswitch (64-59).

Diouf e Rubbini propiziano il sorpasso della Caffè Toscano ad inizio quarto periodo (64-65 al 33°). Ancora due triple di uno scatenato Rubbini e di Campori per il +4 Pielle (67-71 al 34°), che diventa +8 (69-77 al 36°) con altri due canestri pesanti di Campori e Chiarini. Ruvo è in difficoltà e non riesce più ad esprimere il suo consueto basket. Laganà e Chiarini chiudono il conto, la Supercoppa Serie B è della Pielle Livorno. Il finale è 78-88 per i toscani.

