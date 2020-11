Supercoppa Serie B – La presentazione dei quarti di finale

IL PROGRAMMA

Final Eight della prima edizione della Supercoppa Centenario LNP 2020 Old Wild West in Serie B. I quarti di finale sono in programma venerdì 13 novembre al PalaReno di Sant’Agostino, semifinali e finale sabato 14 e domenica 15 al PalaBenedetto di Cento, con organizzazione della Benedetto XIV Cento. A qualificarsi alla Final Eight le vincenti degli ottavi di finale, che hanno fatto seguito alla fase di qualificazione, articolata in 16 gironi. A seguito della rinuncia della Moncada Energy Group Agrigento, impossibilitata a raggiungere il numero minimo di giocatori da iscrivere a referto previsto dal Protocollo FIP, la Frata Nardò accede direttamente alle semifinali.

QUARTI DI FINALE – PalaReno, Sant’Agostino (Fe) – Venerdì 13 novembre

14.30 – S. Bernardo Alba-Vaporart Bernareggio

17.30 – Tramarossa Vicenza-Andrea Costa Imola Basket

20.30 – Ristopro Fabriano-Real Sebastiani Rieti

Frata Nardò già in semifinale, per rinuncia della Moncada Energy Group Agrigento

SEMIFINALI – PalaBenedetto, Cento (Fe) – Sabato 14 novembre

12.30 – Vincente Alba/Bernareggio – vincente Vicenza/Imola

15.15 – Vincente Fabriano /Real Sebastiani Rieti – Frata Nardò

FINALE – PalaBenedetto, Cento (Fe) – Domenica 15 novembre

15.15 – Finale Serie B

TUTTO SULLA SUPERCOPPA CENTENARIO LNP 2020

Al seguente link tutte le informazioni sulla Supercoppa Centenario LNP 2020 Old Wild West (calendari, formula, classifiche): https://www.legapallacanestro.com/mondo-lnp/supercoppa-centenario-2020

SUPERCOPPA CENTENARIO 2020, LA COPERTURA TELEVISIVA SU LNP PASS, MS SPORT E MS CHANNEL

Lega Nazionale Pallacanestro comunica l’accordo con Mediasport Group per la copertura televisiva della Final Eight di Supercoppa LNP 2020 Old Wild West. In programma nel weekend del 13-15 novembre a Cento, in provincia di Ferrara.

L’accordo è di particolare rilievo per gli appassionati del campionato di Serie B poiché, in aggiunta all’offerta streaming attraverso LNP TV/YouTube, consentirà di seguire l’evento sia in chiaro, su piattaforma Digitale Terrestre MS Sport, che sul bouquet satellitare Sky, al canale 814, che ospita la programmazione di MS Channel.

Mediasport Group, già in passato partner di LNP per dirette in chiaro su Digitale Terrestre del campionato di Serie B, sarà anche produttore dell’evento, dimostrando un impegno totale con le proprie tecnologie ed una disponibilità di palinsesto senza precedenti: per la Supercoppa di Serie B saranno infatti proposte in chiaro le semifinali di sabato 14 e la finale di domenica 15.

SUPERCOPPA SERIE B: LA PROGRAMMAZIONE TELEVISIVA

VENERDÌ 13 NOVEMBRE

Quarti di finale: tutte le partite in diretta streaming sul canale LNP TV, piattaforma You Tube (in chiaro).

SABATO 14 NOVEMBRE

Semifinali: tutte le partite in diretta digitale terrestre (in chiaro) sulle frequenze di MS Sport; diretta su canale 814 Sky MS Channel (satellite); diretta streaming su LNP TV/You Tube (in chiaro).

DOMENICA 15 NOVEMBRE

Finale: diretta digitale terrestre (in chiaro) sulle frequenze di MS Sport; diretta su canale 814 Sky MS Channel (satellite); diretta streaming su LNP TV/You Tube (in chiaro)

NOTA – I canali Mediasport Group sono visibili sulle seguenti frequenze del digitale terrestre: Piemonte LCN 601, Lombardia LCN 645, Veneto LCN 675, Liguria LCN 684, Trentino Alto Adige LCN 117, Friuli Venezia Giulia LCN 173, Emilia-Romagna LCN 219, Toscana LCN 296, Lazio LCN 185. Tutte le altre regioni sono coperte dal canale 814 Sky MS Channel.

I QUARTI DI FINALE

S. BERNARDO ALBA – VAPORART BERNAREGGIO

Dove: PalaReno, Sant’Agostino (FE)

Quando: venerdì 13 novembre, 14.30

Arbitri: Bertuccioli, Chiarugi

In diretta su LNP TV/YouTube

QUI ALBA

Luca Jacomuzzi (allenatore) – “In questo momento difficile è un piacere avere la possibilità di giocare a pallacanestro ed ancor di più il fatto di poter giocare delle finali. Andremo a questa Final Eight consapevoli di trovarci con sette squadre che sono tra le più forti d’Italia, nonchè costruite per vincere. Noi proveremo a farci trovare pronti con l’obiettivo di sorprendere”.

Mattia Coltro (giocatore) – “Ci rende molto orgogliosi questa qualificazione, la Società sta dimostrando ogni stagione di poter raggiungere un obiettivo più alto. Quest’anno siamo partiti forte e siamo qualificati alla Final Eight dove sicuramente siamo i meno quotati, però siamo qua e vogliamo provare a giocarcela. Abbiamo dimostrato di potercela giocare anche con le più forti, a partire dalla difesa che sarà una chiave, come anche il gioco di squadra”.

Note – Non sarà presente l’infortunato lungodegente Nicolò Castellino, ai box sin da prima dell’inizio della Supercoppa.

Non sarà presente l'infortunato lungodegente Nicolò Castellino, ai box sin da prima dell'inizio della Supercoppa.

QUI BERNAREGGIO

Marco Cardani (allenatore) – “Arriviamo a questo appuntamento con un crescendo di prestazioni e di livello degli avversari di partita in partita. Siamo soddisfatti del percorso fatto finora, che ci ha permesso di qualificarci per una competizione di respiro nazionale. Il nostro obiettivo fin dal raduno è quello di volerci misurare con i migliori di questa categoria, la Final Eight di Supercoppa è la prima occasione per farlo e vogliamo farci trovare pronti. Alba è una squadra che vive un grande momento di forma, ha grande entusiasmo e nel girone ha battuto Omegna, una delle favorite per la vittoria finale”.

Davide Todeschini (giocatore) – “Siamo molto contenti di questa qualificazione e non vediamo l’ora di poterci confrontare con le migliori 8 squadre della Serie B. Era un obiettivo di cui avevamo parlato all’inizio della stagione e un modo per ‘riscattare’ la Coppa Italia dell’anno scorso, a cui ci eravamo qualificati ma che purtroppo non si è disputata per cause di forza maggiore. Alla Final Eight può succedere di tutto, per noi l’importante è mettere il 100% in ogni partita che disputeremo e cercare di capire se siamo al livello dei roster allestiti per vincere il campionato”.

Note – Infortunato solo il lungodegente Patrick Gatti.

Infortunato solo il lungodegente Patrick Gatti.

TRAMAROSSA VICENZA – ANDREA COSTA IMOLA

Dove: PalaReno, Sant’Agostino (FE)

Quando: venerdì 13 novembre, 17.30

Arbitri: Suriano, Cassina

In diretta su LNP TV/YouTube

QUI VICENZA

Cesare Ciocca (allenatore) – “Abbiamo fatto bene e siamo felicissimi di essere tra le prime otto, è un bel regalo che ci siamo fatti e che abbiamo fatto alla nostra società e ai nostri tifosi. Contro Monfalcone siamo stati bravi a non lasciarli andare in ritmo, tenendo sempre il distacco in doppia cifra, rispettando il piano partita. Ho visto la squadra che voglio io, una squadra che condivide le responsabilità, sia a livello difensivo che di realizzazione, tenendo alto il ritmo su entrambe le metà campo. Stiamo mettendo un impegno costante negli allenamenti e ci diamo una mano anche a livello tecnico e mi piace come stiamo giocando. Arriviamo alla Final Eight non da favoriti, ma sicuramente preparati, forti di aver iniziato la preparazione ormai da tre mesi e rodati da cinque partite ufficiali. Imola è una squadra di alto rango, con un allenatore importante e con giocatori di alto livello, un mix di giovani e veterani contro cui sarà dura competere, ma noi andiamo con mentalità vincente: restiamo umili, ma daremo il 100% e cercheremo di dare il meglio. Arrivare tra le prime quattro sarebbe bellissimo”.

Diego Corral (giocatore) – “Alla Final Eight arriviamo stando tutti bene e in ottima forma. È un bel premio che ci siamo fatti, perché è dal 19 agosto che ci alleniamo bene e duramente tutti i giorni. Abbiamo una squadra giovane e stiamo migliorando, tutto i ragazzi e anche lo staff. Per la partita contro Imola siamo carichi e con la voglia di fare bene. Sicuramente in termini di esperienza abbiamo qualcosa in meno rispetto a loro, ma la voglia di provarci e andare avanti c’è. Daremo il massimo per portare a casa il risultato ed entrare tra le prime quattro”.

La Tramarossa Vicenza arriva alla Final Eight in ottima salute: mercoledì tutta la squadra è risultata negativa al tampone e il nucleo principale della squadra è pronto per giocare. Unica assenza sicura è l'under Michael Owens, fermato da un problema al menisco; in dubbio anche un altro under, Luca Contrino (contrattura), la cui condizione sta venendo valutata in queste ore.

Media – Diretta su Youtube sul canale LNP Tv.

QUI IMOLA

Paolo Moretti (allenatore) – “Affrontiamo il quarto di finale di Supercoppa con la giusta serenità ed ambizione, consapevoli che incroceremo un team preparato e competitivo. Siamo pronti per un impegno duro nel quale dovremo lottare, portando in campo il massimo della nostra energia”.

Jacopo Preti (giocatore, capitano) – “Vicenza è una squadra preparata con un allenatore navigato come Ciocca e giocatori che si conoscono bene. Noi arriviamo motivati per fare bene in una competizione come questa che ti permette di misurarti con squadre che hanno conquistato, come noi, il diritto di competere per un trofeo”.

Assente Danilo Errera.

Media – Diretta streaming in chiaro su LNP TV, canale YouTube.

RISTOPRO FABRIANO – REAL SEBASTIANI RIETI

Dove: PalaReno, Sant’Agostino (FE)

Quando: venerdì 13 novembre, 20.30

Arbitri: Luca Attard, Settepanella

In diretta su LNP TV/YouTube

QUI FABRIANO

Lorenzo Pansa (allenatore) – “La qualificazione alla Final Eight è il risultato del nostro primo pezzo di percorso di crescita e quindi ci fa grande piacere partecipare per confrontarci con quelli che ad oggi hanno dimostrato di essere più solidi. Proprio la solidità è quella che andiamo cercando in questa prima fase di stagione e la Final Eight rappresenta uno step importante verso il campionato alle porte”.

Luca Garri (giocatore) – “La prestazione contro San Miniato deve essere di buon auspicio per l’imminente Final Eight: abbiamo un roster profondo, il che ci permette di creare tante e differenti situazioni di gioco, sia in attacco che in difesa. A Cento cercheremo di dare continuità al nostro stile di gioco in vista del campionato 2020/21”.

A Cento non sarà presente (in campo) Andrea Scanzi, causa lesione al soleo del polpaccio destro. Tre gli ex Janus delle squadre qualificate: Luigi Cianci, centro di Alba, Niccolò Petrucci ed Edoardo Fontana, entrambi di Nardò, dopo aver militato alla Janus nella passata stagione.

Media – La partita, a porte chiuse, sarà visibile sul canale YouTube di LNP; copertura della partita su tutti i canali social della Janus: Instagram, Facebook e Linkedin.

QUI REAL SEBASTIANI RIETI

Alex Righetti (allenatore) – “Fabriano è una squadra molto fisica, molto esperta, che ha dei punti di riferimento ben definiti e che gioca un basket aggressivo sia in difesa che in attacco. L’esperienza di diversi giocatori che hanno fatto la storia di questo sport anche nei campionati superiori renderà la gara interessante ed impegnativa sia sul piano fisico, che sotto l’aspetto mentale. Noi arriviamo a questo appuntamento con la determinazione giusta e la consapevolezza necessaria per poter prendere la Final Eight dal verso giusto, anche perché se riusciremo ad arrivare in finale lo avremo fatto battendo formazioni di assoluto spessore vista la durezza e la qualità della parte bassa del tabellone”.

Juan Marcos Casini (giocatore, capitano) – “Siamo approdati alla Final Eight grazie ad un percorso netto ed un basket giocato in crescendo. Il nostro potenziale, a mio avviso, non è ancora stato espresso del tutto e questo sta a significare che possiamo migliorare notevolmente. Se vogliamo arrivare fino in fondo in questa competizione dovremo superare gare impegnative, a cominciare da Fabriano, squadra che gioca un buon basket e che ha giocatori di livello come Garri e Marulli che andranno neutralizzati. Ma nel complesso Fabriano è uno di quei roster che può competere per il salto di categoria”.

Note – Dai tamponi eseguiti in data 11 novembre sia al gruppo squadra che allo staff dirigenziale, sono emerse due positività al coronavirus, al quale va aggiunto un terzo elemento negativo, fermato però precauzionalmente. La Società ha immediatamente attivato tutte le procedure previste dal protocollo isolando i due tesserati che non faranno parte della spedizione di Cento in occasione delle Final Eight di Supercoppa “Centenario” di B.

Media – L’incontro sarà raccontato in radiocronaca sul profilo Facebook di Radio Praxis con le voci di Valerio Tini Brunozzi e Davide Scorretti. La gara sarà trasmessa in diretta in chiaro in streaming su LNP TV/YouTube.

A cura di: Guido Cappella – Area Comunicazione LNP

con la collaborazione degli Uffici Stampa dei Club finalisti della Supercoppa LNP 2020 di Serie B