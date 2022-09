Supercoppa Serie B – La Rucker regola Padova e si qualifica al prossimo turno

Bastano quindici minuti a Nicoli e compagni per mettere le mani sul volante e chiudere la pratica Petrarca. Hadzic top scorer con 22 punti, a ruota Nicoli (15) e Sackey (14), Gobbato chiude a 12. Positivo il debutto di Davide Poser. Sabato sera la sfida con Mestre al PalaSaccon.

Dopo Vicenza, è l’UBP Padova a cedere il passo in Supercoppa alla Rucker, che prosegue così la corsa verso gli ottavi dove incontrerà il team del neo coach Ciocca. Una partita che da anni rappresenta una sfida sentita ma che per entrambe rappresenterà un check importante ma non decisivo, considerata la posta in palio e che settembre fa più rima con preparazione che con verdetti.

Se le assenze di Perin e Gatti sono risapute, la novità del match ha il nome di Davide Poser, guardia/ala classe 2003, aggregato alla Rucker da qualche allenamento e che farà parte del team sicuramente per le gare di Supercoppa. Un innesto che allunga le rotazioni a disposizione di coach Mian, in attesa di conoscere i tempi di recupero di Gatti e le analisi sul mercato giocatori compiute dal GM Gherardini.

La partenza è tutta bianconera (14-2), Padova ricuce grazie a due triple di Bianconi ma il vantaggio Rucker dopo dieci minuti è già in doppia cifra.

L’attacco dei padroni di casa gira con ritmo ed efficacia, il vantaggio sale progressivamente grazie ai canestri dalla lunga distanza di Hadzic e Gobbato ed il primo tempo si chiude con la Rucker sul +21.

L’andamento del match non cambia nella seconda frazione quando coach Mian concede largo spazio a Sackey in continua crescita mentre Nicoli continua nella sua buona prestazione dando seguito ad un primo quarto di grande spessore.

C’è spazio anche per Guazzotti ed Abramo, così come per gli under di coach Volpato, nel quarto periodo di garbage time.

Appuntamento a Sabato 17 quando al PalaSaccon arriverà Mestre: chi vince, continuerà il percorso in Supercoppa. Palla a due alle 20.30.

RUCKER-UBP PADOVA 92-65

(22-11; 53-32; 75-48)

RUCKER: Vedovato 5, Abramo, Sackey 14, Sanguinetti 8, Guazzotti 3, Nicoli 15, Poser 4, Hadzic 22, Baldini 7, Colombo 2, Gobbato 12, Perin NE. All. Mian

UBP: Bolpin 4, Vinciguerra, Turel 9, Favaro, Maran, Coppo 8, Bombardieri 4, Bianconi 15, Marchesini, Basile 4, Borsetto 6, Morgillo 15. All. Volpato

Foto Incastro

Ufficio stampa RUCKER