Supercoppa Serie B – La Rucker Sanve sbanca Cividale e continua a sperare nella qualificazione

In un palazzetto splendido come il PalaPerusini e davanti alle telecamere della LNP e di Telefriuli è andata in onda una partita avvincente, tecnicamente ben giocata da entrambe le formazioni e con un equilibrio agonistico che ha regalato emozioni per tutti i 40 minuti.

Cividale ha problemi di falli ma non abbassa l’intensità fisica, anzi: Battistini e Cassese provano l’allungo (63-59) ma Vedovato, Durante da 3 e un tap in con fallo di Nicoli dimostrano il carattere della squadra di coach Mian. Battistini si carica la squadra sulle spalle (75-67), Malbasa e Tassinari non mollano (75-71) ma una tripla di Truccolo e Rota dalla lunetta portano Cividale avanti 80-71 a 2.30” dalla fine. Sembra un vantaggio difficile da recuperare, forse lo pensa anche Cividale ma non la Rucker Sanve che si compatta. Vedovato stoppa Battistini, Siberna si fa monumento e con 7 punti (80-78) riaccende le speranze degli ospiti. La Gesteco va in blackout, perde palla in attacco e uno slalom di Tassinari con finta, passo e tiro vale l’80 pari. Battistini ci riprova, Vedovato lo stoppa di nuovo e a due secondi dalla fine l’ex APU Tommaso Gatto infila la tripla che vale una vittoria importante perché ottenuta in rimonta e con la forza del collettivo, contro un’avversaria di grande valore. Un ottimo segnale della crescita del team bianconero che ora, per sapere il suo destino in Supercoppa, dovrà attendere il risultato di Monfalcone-Mestre, rinviata a Sabato 31.