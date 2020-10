Supercoppa Serie B – La Tramarossa Vicenza batte Bologna Basket 2016

Tabellino

Parziali: 13-28; 31-33; 44-59.

Bologna Basket 2016: Fontecchio ne, Guerri ne, Fin 5, Graziani 6, Beretta 9, Bianco,

Costantini 1, Myers 13, Felici 10, Soviero 8, Conti 6. All. Rota.

Tramarossa Vicenza: Owens 2, Contrino, Petracca 6, Bastone 13, Chiti 16, Cernivani 12,

Zampogna 9, Piccoli 1, Hidalgo 6, Corral 11. All. Ciocca.

Prima battuta d'arresto per il Bologna Basket 2016 nella Supercoppa di Serie B al

Palasport di Castenaso (Palasavena indisponibile). Privi di Fontecchio e Guerri, out per

infortunio, e con un Fin a mezzo servizio per una botta ricevuta nella prima giornata della

competizione, i rossoblu resistono solo per due quarti ad una squadra rodata e completa in

ogni reparto come la Pallacanestro Vicenza, già virtualmente qualificata con questa vittoria

alla fase successiva.

I bolognesi pagano una prova insufficiente al tiro (18/46 da 2 e solo 4/20 da 3) e risultano

anche imprecisi dalla lunetta (10/21). Del resto non può bastare una discreta applicazione

difensiva e la prevalenza a rimbalzo (47 a 39) se gli ospiti sono praticamente infallibili nei

liberi (11/14) e tirano con il 39% dalla lunga distanza (11/28). Altro dato deficitario quello

degli assist (appena 8 contro i 16 avversari), indice che la palla in attacco gira poco e che,

sotto la pressione della peraltro ottima difesa vicentina, si cerca più la soluzione personale

che l'uomo libero. Alla Tramarossa è dunque bastato intasare l'area per creare evidenti

problemi all'attacco felsineo.

Volendo trovare qualche elemento positivo, tra i singoli va segnalata una discreta prova di

Felici, specie nel primo tempo (10 punti, con 4/5 da 2, e 7 rimbalzi), qualche sprazzo di

Myers in attacco e un Fin determinato in difesa e reattivo in campo, nonostante la precaria

condizione fisica.

Ovviamente la squadra è di recente composizione e di giovane età, per cui alti e bassi di

rendimento sono da mettersi nell'ordine delle cose. Se poi si aggiungono le assenze e un

avversario di livello il risultato è giustificabile, pur con un divario così elevato. Va comunque

dato merito a coach Rota che, in emergenza, ha allungato le rotazioni e provato anche

junior come Costantini che hanno in ogni caso cercato di dare il proprio contributo alla

causa

La cronaca. Primo quarto equilibrato, con le squadre che ribattono colpo su colpo e

vantaggio di 1 per i padroni di casa. Nella seconda frazione, con l'entrata di Graziani, il

BB2016 prova a resistere alla forza d'urto di Vicenza, va sotto di 7 punti, ma con due triple

consecutive di Myers limita i danni e all'intervallo è sotto di due sole lunghezze. A inizio

terza frazione gli ospiti tirano però la mazzata decisiva alla gara, con un parziale di 9-1, per

poi non sbagliare mai nel tiro pesante (5/5), creando un gap di 12-15 punti che i bolognesi

non saranno più in grado di colmare. Le cose non cambiano nel quarto finale: lo svantaggio

sale anche oltre i 20 punti e la partita termina purtroppo con una sconfitta piuttosto netta.

Il prossimo appuntamento di Supercoppa è fissato per venerdì 23 ottobre con l'altra

squadra di Padova, la Virtus, questa volta nel palazzetto amico di San Lazzaro.

Ufficio stampa BB 2016