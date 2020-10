Supercoppa serie B – L’Olimpia Matera passa a Taranto e centra il primo successo

Esordio vincente per l’Olimpia Matera, che nella prima gara del gruppo O della

Supercoppa Centenario espugna il PalaFiom di Taranto per 67-70 e porta a casa

il primo successo della nuova stagione. Una prova generosa e di carattere quella

del quintetto di coach Agostino Origlio, che ha comandato i giochi per i primi

due quarti, per poi subire la reazione locale nella terza frazione e sferrare lo

strappo decisivo nei minuti finali con i punti decisivi di Panzini. “Cominciamo

questa stagione come meglio non potevamo, con un bel successo esterno al

cospetto di una delle squadre più forti della categoria. Complimenti da parte

mia e di tutto il Cda ai ragazzi, che hanno saputo condurre in porto una gara

non semplice. L’Olimpia rappresenta la città di Matera e tutto il territorio

lucano nel panorama sportivo nazionale, e continuerà a farlo con grande

impegno e determinazione ì”, sono le parole del presidente Rocco Sassone, che

ha voluto congratularsi immediatamente con la squadra e con il tecnico Origlio

per il primo acuto stagionale.

“Il gruppo – riprende Sassone – ha saputo farsi trovare pronto al primo difficile

appuntamento, per di più in trasferta, e della voglia di lottare e vincere messa in

campo dai ragazzi siamo orgogliosi. Ora non resta che mantenere la giusta

serenità e continuare sulla scia del lavoro intrapreso per centrare gli obiettivi

che si siamo prefissati. Siamo pronti con il consueto ottimismo ad affrontare

tutti gli impegni di questa nuova stagione”.

Matera, 11 ottobre 2020