Supercoppa Serie B – Matera sfiora l’impresa ad Agrigento

È terminata ad Agrigento la corsa dell’Olimpia Basket Matera nella

Supercoppa del Centenario. Ci è voluto un tempo supplementare alla

corazzata siciliana per piegare il roster materano, che, pur privo di Buono e

Gaetano, ha lottato con orgoglio e generosità per quarantacinque minuti,

arrendendosi solo nell’over time per 108-98 dopo essere stato ad un passo

dal successo nei secondi finali dei tempi regolamentari. “Terminiamo

questa Supercoppa con una prestazione che mi lascia soddisfatto sotto

molti punti di vista se considero anche ulteriori fattori – è il commento di

coach Agostino Origlio -. Per noi era la terza partita su quattro in trasferta,

con tanti chilometri percorsi, e con la situazione che stiamo vivendo non è

così semplice; le assenze di Buono e Gaetano hanno ulteriormente

complicato una qualificazione che sapevamo già difficile da centrare.

Tuttavia, non posso rimproverare nulla alla squadra, che ha dimostrato

carattere e continui segnali incoraggianti. Ciò non significa che non

abbiamo commesso errori, perché sarebbe impossibile, ed è chiaro che

dobbiamo continuare a lavorare per eliminarne più possibile. In questo

gioco vince chi commette meno errori, e Agrigento ha vinto sfruttando

questo. I miei complimenti vanno ai nostri avversari che hanno saputo

gestire un finale dove gli attacchi hanno preso il sopravvento. Da parte

nostra, va migliorato l’approccio sulle prime scelte in attacco e la lucidità

nel finale di partita, figlia però della stanchezza, dopo aver ricucito la

strappo dei primi due quarti”. È stata certamente una partita avvincente tra

due squadre che se la sono giocata a viso aperto. Ed in casa biancazzurra

non mancano indicazioni ed elementi per poter guardare avanti con

ottimismo. “La volontà, l’impegno ed il talento dei miei giocatori mi fanno

ben sperare. Adesso avremo tre settimane di tempo per prepararci

all’inizio del campionato. Voglio infine ringraziare e complimentarmi con

la Fortitudo Agrigento per l’ospitalità e l’organizzazione dimostra”.