Supercoppa Serie B – Mestre, solo conferme contro Casa Basket Brianza

Con Rossi ancora praticamente fermo ai box in recupero dal problema al soleo, nel primo quarto la squadra mestrina parte subito in accelerazione come si era visto contro Monfalcone, Ciocca propone Mazzucchelli in cabina di regia insieme a Conti e Pellicano come piccoli e Caversazio e Bortolin come lunghi, obiettivo difesa arcigna e attacco rapido nel trovare soluzioni. Target centrato dalla Gemini del primo quarto che apre con un parziale di 6-0 avviato da Bortolin dalla media e consolidato da due recuperi difensivi trasformati in punti prima da Mazzucchelli e poi da Conti che inizia così la sua serata. Casa Brianza fatica a trovare vie che portano al canestro ma trova in Bugatti un terminale ispirato, suoi i primi 4 punti ospiti che poi arrivano anche al -1 (8-7) grazie alla bomba di Lanzi. La Gemini gestisce male un paio di palloni e Ciocca chiede time out, subito produttivo il minuto perché Brianza perde palla sulla rimessa con Mestre che piazza un altro break di 7-0 costruito attaccando il ferro con Conti e Sebastianelli che cercano corridoi in penetrazione. Ancora Bugatti dalla media trova 2 punti per i suoi, ma ancora Conti è una spina per la difesa ospite che carica di falli manda la guardia Gemini in lunetta segnando 4 liberi consecutivi nonché l’entrata che completa i 21 punti mestrini del periodo, mentre Casa Brianza replica con un buon gioco da sotto che manda a segno Jovanovic per il +8 mestrino di primo quarto.