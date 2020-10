Supercoppa Serie B – Montegranaro vs Senigallia, nuovo rinvio

Rinviata a mercoledì 4 novembre Montegranaro – Senigallia, in programma sabato 17 ottobre e già precedentemente posticipata a sabato 31 ottobre. Il provvedimento è stato preso come conseguenza alla notizia della positività di due atleti della Sutor e in attesa dell’esito dei test che giocatori e staff gialloblù effettueranno sabato mattina.

Il match, valevole per la terza giornata della Supercoppa del Centenario di Serie B, si disputerà alla 18.30 e sempre alla ‘Bombonera’, casa della Sutor Decathlon Montegranaro.

–

Ufficio Stampa Pallacanestro Senigallia