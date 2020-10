Supercoppa Serie B – Netta vittoria per Nardò nel derby Pugliese con Bisceglie

Serataccia per l’Alpha Pharma Bisceglie, sconfitta nettamente da Nardò al Pala “Andrea Pasca” nella gara valida per la terza giornata di Supercoppa, in realtà seconda partita ufficiale dei nerazzurri che giovedì 29 recupereranno la sfida sul parquet di Ruvo.

Gara mai in discussione e risultato frutto del combinato disposto tra la brillante prova dei padroni di casa, specie in una prima metà da 57 punti realizzati, e l’opaca prestazione dei nerazzurri, apparsi deconcentrati e pasticcioni: troppe le 20 palle perse nel corso del match.

Un parziale di 13-0 in apertura, in risposta al primo canestro da tre punti realizzato da Santucci, ha reso l’idea del tenore di un confronto che l’Alpha Pharma non ha saputo interpretare a dovere, riuscendo a ricucire solo in parte l’inaccettabile gap che si è creato (-7 all’8°). Il vantaggio dei granata di coach Quarta ha assunto proporzioni notevoli già nel secondo periodo: +28 il massimo divario a trenta secondi dall’intervallo lungo.

I nerazzurri si sono aggiudicati il terzo quarto senza però andare oltre un -16 comunque insoddisfacente. Ultimi dieci minuti quasi del tutto privi di significato. Sarà fondamentale cambiare subito registro già a cominciare dal prossimo impegno nella competizione.

FRATA NARDÒ-ALPHA PHARMA BISCEGLIE 89-62

Frata Nardò: Burini 22, Petrucci 8, Coviello 16, Bartolozzi 7, Dip 6, Bjelic 13, Fontana 11, Cepic 2, Tyrtyshnik, Enihe, Cappelluti, Jankovic. Allenatore: Quarta.

Alpha Pharma Bisceglie: Vitale 5, Sirakov 10, Santucci 7, Caceres 11, Seck 6, Maresca 11, Galantino 7, Molteni 3, Chiriatti 2, Misino. Allenatore Marinelli.

Arbitri: Marzo di Lecce, Rodi di Brindisi.

Parziali: 26-14; 57-31; 70-52.

Note: uscito per cinque falli Vitale. Tiri da due: Nardò 26/44, Alpha Pharma Bisceglie 14/31. Tiri da tre: Nardò 8/23, Alpha Pharma Bisceglie 8/31. Tiri liberi: Nardò 13/16, Alpha Pharma Bisceglie 10/13. Rimbalzi: Nardò 43, Alpha Pharma Bisceglie 35. Assists: Nardò 19, Alpha Pharma Bisceglie 13.