SUPERCOPPA SERIE B – Npc Rieti doma Virtus Imola e vola alle Final Four

La tensione per l’importanza della partita si è sentita tutta nei primi cinque minuti di NPC Rieti – Virtus Imola. Fase di studio con tentativi da ambo le parti. Uno sfortunato Markovic prova diverse volte a segnarsi nel tabellino, ma nulla. Poi gli uomini di coach Ponticiello iniziano a macinare gioco e nella seconda parte della prima frazione infilano una serie di canestri fondamentali per chiudere sul 25 – 13. Ottimo Agostini con due bombe.

Ad inizio secondo quarto si sblocca Markovic con la bomba del +15 Rieti. La NPC va in controllo, girandola di cambi e tentativi da parte di Imola, resi tutti inoffensivi dalla difesa di casa. Con l’ingresso di Agostini i reatini ritrovano maggior slancio ed infilano quattro punti di fila. Score 43 – 24 a 15″ dalla sirena lunga. Proprio sul finale di frazione Pietro Agostini recupera un rimbalzo e mette da due, diciottesimo punto per lui. Le squadre vanno al riposo sul 46 – 24.

Avvio di terzo quarto sottotono per Rieti che viene infilata per ben tre volte, Imola va sul -18. Time out di Ponticiello. Melchiorri da tre ristabilisce le distanze rianimando il PalaSojourner. Poi il blackout Rieti, i gialloneri diventano pericolosi in fase offensiva arrivando a tallonare i reatini sul -10. La bomba di Da Campo viene subito annullata dal canestro di Ohenhen per il 56 – 45.

Il quarto quarto si apre con due bombe da tre, di Bacchin e Cavallero, che risvegliano Rieti e la riportano sul +17. Il canestro di Imola viene immediatamente disintegrato da un’altra tripla di Cavallero che spezza il match.

Polemiche a 6:27 dalle fine pet un fallo non dato su Markovic. La partita si accende. Imola accorcia di nuovo sul -7. Rieti fatica, giallo eri sul -5, poi ancora Agostini da due, bomba di Imola che va sul -4, attimi concitati. I liberi messi a segno da Markovic fanno respirare la NPC, la tripla di Melchiorri la riporta sul +7. Time out di Ponticiello. La partita finisce qui, Rieti vince 76 – 67.

DICHIARAZIONI PONTICIELLO

“Abbiamo parlato tante volte in queste partite dello scotto che si paga in pre season. Oggi abbiamo pagato la gioventù del roster, inconsapevolmente abbiamo pensato di archiviare tutto nei primi venti minuti. Imola è stata brava nel giocarsela fino alla fine. Abbiamo utilizzato una zona provata ancora poco, soprattutto abbiamo commesso l’errore di perdere energia in difesa. Negli ultimi minuti abbiamo fatto ciò che serviva per vincere, cosa che non mi soddisfa del tutto, ma si può fare tutto meglio e con maggiore maturità. Abbiamo centrato un obiettivo molto importante, le Final Four. Ora bisogna correggere gli errori.

La NPC con Cassar cambia molto, una sua assenza ci nega un quintetto pesante, con Agostini da quattro. Con entrambi penso che diventiamo la squadra più grossa di tutta la B Élite. La sua assenza pesa molto. Il lavoro fatto da Da Campo, Agostini, Del Sole è molto importante.

Bisogna andare alle Final Four come i meno quotati, dobbiamo essere gli imbucati che non vogliono perdersi nemmeno una tartina. La quadra ha interpretato benissimo questi giorni di Supercoppa, andiamo a giocare bene la semifinale provando a tutti i costi di arrivare fino in fondo. Dobbiamo avere rispetto di tutti e paura di nessuno”.

NPC Rieti – Virtus Imola 76-67 (25-13, 21-11, 10-21, 20-22)

NPC Rieti: Pietro Agostini 20 (6/11, 2/3), Tomas Cavallero 16 (3/4, 3/6), Nikola Markovic 13 (1/4, 2/7), Mattia Da campo 10 (1/3, 1/7), Mattia Melchiorri 8 (1/2, 2/5), Kurt Cassar 4 (1/8, 0/0), Marco Bacchin 3 (1/1, 0/1), Lorenzo Mele 2 (1/1, 0/0), Leonardo Del sole 0 (0/1, 0/0), Manolo Perella 0 (0/0, 0/0), Giuliano Roversi 0 (0/0, 0/0), Filippo Imperatori 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 20 – Rimbalzi: 37 16 + 21 (Pietro Agostini 11) – Assist: 15 (Nikola Markovic, Marco Bacchin 4)

Virtus Imola: Daniel Ohenhen 20 (9/15, 0/0), Francesco Magagnoli 15 (2/5, 3/5), Juozas Balciunas 11 (3/9, 1/8), Gioacchino Chiappelli 9 (3/9, 1/3), Dario Masciarelli 6 (3/4, 0/0), Jacopo Aglio 4 (2/4, 0/2), Alessandro Alberti 2 (1/1, 0/0), Richard ygor Morina 0 (0/0, 0/2), Marco Morara 0 (0/1, 0/2), Alessio Noferini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 6 / 7 – Rimbalzi: 38 14 + 24 (Francesco Magagnoli, Gioacchino Chiappelli 9) – Assist: 18 (Juozas Balciunas 7)

UFF.STAMPA NPC RIETI