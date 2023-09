SUPERCOPPA SERIE B – Omegna piazza il blitz e vince a Legnano

Post partita Paolo Piazza

Highlights Legnano – Omegna

Primo appuntamento ufficiale per Legnano che al PalaBorsani affronta la Paffoni Omegna.

Gara che prevedeva molte assenze, ma che in realtà ha visto la mancanza di Gobbato e Raivio per Legnano e solo quella di Fazioli per Omegna.

La Paffoni inizia subito bene e si porta velocemente sul 4-12, distribuendo bene i punti e mostrando una buona condizione.

I Knights non prendono brutti tiri, ma le percentuali non sorridono ai biancorossi e la tripla di Planezio del -5 è solo un piccolo zuccherino prima del -11 della metà del primo quarto, che arriva dalle mani di Chinellato e Solaroli.

La SAE Scientifica rincorre e con i punti di Planezio e Casini accorcia sul 19-25 del 10′.

La lunga rincorsa di Legnano si concretizza al 14′ con la tripla del 32-31 di Ghigo, che però sarà l’unico vantaggio dei Knights. Chinellato e Baldassare riprendono la leadership del match per Omegna, che la mantiene fino alla seconda sirena nonostante gli sforzi di Sacchettini, Ghigo e Planezio, chiudendo al 20′ sul 42-47.

La ripartenza dopo la pausa lunga è abbastanza macchinosa per entrambe le squadre.

Fragonara infila il -1 del 46-47, ma in un amen Zan e Chinellato allargano di nuovo il gap che torna ad essere di 11 punti sul 50-61.

I Knights ci provano, ma l’ennesimo infortunio, questa volta una slogatura alla caviglia per Ghigo, scoraggia la truppa di Piazza che al 30′ è sotto 61-69.

Ultima frazione in cui i Knights rimangono sempre ad almeno un possesso pieno di svantaggio e mollano definitivamente la partita quando un doppio tecnico alla panchina, esclude coach Piazza dalla contesa.

Omegna vince per 78-85 con 4 uomini in doppia cifra e due con 9 punti.

Partita che preoccupa i Knights più per l’ennesimo infortunio piuttosto che per il risultato.

Gobbato potrebbe rientrare già in settimana, ma alla lungo degenza di Raivio ora avrà valutata quella di Ghigo.

Sicuramente non la migliore condizione per poter continuare la preparazione e gli allenamenti, in vista degli impegni della prossima settimana.

SAE SCIENTIFICA LEGNANO – PAFFONI FULGOR OMEGNA 78-85 (19-25, 23-22, 19-22, 17-16)

SAE Scientifica Legnano: Michael Sacchettini 19 (8/12, 0/1), Marco Planezio 18 (2/4, 2/5), Juan marcos Casini 14 (3/4, 2/4), Andrea Sipala 10 (3/6, 1/2), Alberto Fragonara 6 (3/4, 0/3), Maurizio Ghigo 6 (0/1, 2/3), Tommaso Marino 5 (0/2, 0/2), Alessandro Ferrario 0 (0/0, 0/1), Francesco Amorelli 0 (0/0, 0/0), Matteo Dagri 0 (0/0, 0/0), Edoardo Pirovano 0 (0/0, 0/0), Enrico maria Gobbato 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 19 / 28 – Rimbalzi: 32 5 + 27 (Michael Sacchettini 9) – Assist: 19 (Marco Planezio, Tommaso Marino 7)

Paffoni Fulgor Omegna: Riccardo Chinellato 22 (6/8, 3/6), Zan Kosic 15 (3/3, 2/4), Patrick Baldassare 12 (3/9, 2/3), Francesco Gravaghi 11 (4/4, 1/4), Marco Torgano 9 (0/0, 3/7), Jacopo Balanzoni 9 (4/7, 0/0), Issa Fomba 4 (2/3, 0/0), Manuele Solaroli 3 (1/4, 0/3), Andrea Picarelli 0 (0/1, 0/2), Mattia Coltro 0 (0/0, 0/1), Martino Forte 0 (0/0, 0/0), Filippo Puppieni 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 6 / 9 – Rimbalzi: 29 7 + 22 (Patrick Baldassare 10) – Assist: 16 (Zan Kosic, Andrea Picarelli, Mattia Coltro 3)

Massimiliano Giudici

Uff. Stampa – Legnano Basket Knights