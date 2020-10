Supercoppa serie B – Pallacanestro Senigallia KO sul parquet di Jesi

La Pallacanestro Senigallia bagna con un pesante ko la prima uscita stagionale targata 2020/21. All’UBI Banca Sport Center di Jesi i biancorossi perdono 78 a 53 nel derby contro i padroni di casa del The Supporter, nella prima giornata del girone H di Supercoppa. Assenze importanti sia per Ghizzinardi (Rizzitiello) che per Paolini (Serrani e Peroni).

Goldengas che inizia con il quintetto Giunta-Gurini-Giacomini-Pierantoni-Pozzetti, ed è Gurini a battezzare la gara con una tripla, imitato pochi istanti dopo da Ferraro e Giampieri. Magrini porta i locali al massimo vantaggio (+7), Moretti accorcia e al termine della prima sirena il tabellone recita: Jesi 19, Senigallia 14. La banda Ghizzinardi parte alla grande nel secondo periodo e con uno scatenati Cocco e due ‘bombe’ consecutive di Ferraro mandano gli ospiti a -18 (38-20). Cicconi Massi mette a segno sei dei 10 punti totali dei biancorossi. Tre liberi di Magrini mandano le squadre all’intervallo lungo sul 41 a 24. Partita ormai decisa, che Jesi controlla fino allo fine, riuscendo anche ad aumentare il divario, con le conclusioni dalla distanza in serie di Mentonelli, Valentini e Giacché, che risulterà best scorer del match con 15 punti. Prossimo impegno della Goldengas contro Ancona domenica 25 ottobre. AURORA JESI – PALLACANESTRO SENIGALLIA 78-53

(19-14, 22-10, 17-13, 20-16) AURORA JESI

Memed, Ferraro 11, S. Mentonelli 8, Konteh 1, Quarisa 6, Ginesi, Giacchè 15, Valentini 7, Cocco 8, Giampieri 8, Magrini 14. All. Ghizzinardi. PALLACANESTRO SENIGALLIA

Pierantoni, Giacomini 11, Giunta 2, Centis 4, Gurini 12, Giuliani, Terenzi, Cicconi Massi 11, Moretti 6, Pozzetti 7. ALL. Paolini. da Ufficio Stampa Pallacanestro Senigallia