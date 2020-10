Supercoppa Serie B – Pesante sconfitta per Sant’Antimo a Pozzuoli

Si chiude con una pesante sconfitta l’esordio ufficiale della PSA Sant’Antimo in Supercoppa. Il derby è infatti tutto di Pozzuoli, che aggredisce la partita sin dalle prime battute e lo chiude già all’intervallo, quando si ritrova avanti di 27 lunghezze. La ripresa è di fatto passerella con gli uomini di coach Patrizio che non danno mai l’impressione di poter riaprire la partita e che chiudono sotto di 21 (80-61)

Partita indirizzata sin dalla palla a due dunque, con i padroni di casa che partono fortissimo (12-4) e con la Geko, priva di Cantone in panca per onor di firma, che fa molta fatica a restare in scia. Il primo quarto si chiude con Pozzuoli a +10 (24-14), ma è nel secondo parziale che la partita si spacca: Gaye e compagni hanno percentuali eccezionali in attacco (20/27 da 2 alla fine) e volano via fino al 54-27 dell’intervallo lungo. Il margine favorevole ai flegrei si allunga fino al +35 del 25’ (65-30), poi la Geko lentamente inizia la sua rimonta che la riporta fino al -19 del 40’.

“Stasera ho visto una squadra vuota, priva delle energie fisiche e mentali necessarie per giocarsi questa partita –dice nel post gara il GM della PSA Vittorio Di Donato -. Merito a Pozzuoli, ovviamente, che ha fatto invece una gran prestazione, noi però proprio non c’eravamo. Non so cosa sia successo, so che da un paio di settimane questo gruppo si è caricato di ansie e responsabilità e questo non ci fa bene. Non ne faremo un dramma, meglio che sia successo ora, avremo il tempo per capire e resettare, e sono sicuro che ognuno dei ragazzi avrà voglia di riscattare questa bruttissima partita”.

Virtus Pozzuoli 80

Geko Sant’Antimo 61

(24-14, 54-27; 71-43)

Pozzuoli: Balic 9, Savoldelli 7, Gaye 23, Kushschev 5, Mehmedoviq 6, Caresta 3, Urso, Birra 4, Mavric 11, Testa, Lurini 12. All.: Gentile.

Sant’Antimo: Trapani 8, Dri 10, Milosevic, Sergio 8, Vangelov 10; Ratkovic 2, De Marca, Carnovali 16, D’Aiello, Milojevic 7, De Meo, Cantone ne. All.: Patrizio.

Arbitri: Fiore e Correale.

Note – Tiri liberi: Pozzuoli 13/18, Sant’Antimo 8/12. Usciti per 5 falli: Milosevic (SA) e Kushchev (P).