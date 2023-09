SUPERCOPPA SERIE B – Pielle Livorno doma Npc Rieti e si qualifica alla finale

Al PalaTerme di Montecatini sabato 23 settembre è andata in scena la semifinale di Supercoppa tra NPC Rieti – Pielle Livorno.

Prima del match un minuto di silenzio per ricordare l’ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, deceduto venerdì 22 settembre.

Il primo canestro è di Rieti, che apre le danze di una prima frazione briosa. A 7:30″ dalla sirena arriva il primo vantaggio di Livorno, che viene però subito contrattaccata e superata dalla NPC con la bomba di Cassar.

Markovic da due, la NPC inizia con un’ottima intensità, quella che voleva coach Ponticiello. Time out Livorno dopo il mini break reatino di 5 punti.

Gli attacchi si bloccano fino a 2′ dalla fine con il canestro della Pielle che porta i toscani sul +4. Da Campo accorcia con una bomba. Ultimo possesso per Rieti, Cavallero da tre, sbaglia, e sul suo tiro si chiude la frazione col punteggio 20-23.

Il secondo quarto si apre con il gran taglio di Diouf e i due punti della Pielle che va sul +5. Poi la tripla di Laganà fa volare i toscani sul +8. Ritmi alti, la NPC fatica a recuperare e gli uomini di coach Cardani corrono con buonissime azioni offensive ed uno spettacolare alley-oop di Diouf. La seconda frazione si chiude sul 37 – 43.

Il terzo quarto si apre con la Pielle Livorno come un fiume in piena, a segno da due e da tre, fino a raggiungere il +12 a 6:53″ dal fine frazione. Rieti sbaglia molto, non riesce a segnare nè a riapre la partita. Livorno continua a macinare gioco fino al suo blackout. Gli uomini di coach Ponticiello ne approfittano ed iniziano a cambiare l’inerzia della partita. L’attacco si sblocca e comincia a segnare, ciliegina sulla torta la bomba da tre di Cassar. Time out di coach Cardani. Rieti sul -3 grazie ad un break di nove punti. Time out risolutivo per i livornesi che tornano sul parquet e a suon di canestri si riportano velocemente sul +11 mettendo Rieti a distanza.

Nell’ultima frazione di gioco le cose cambiano poco, Livorno comanda e mantiene a distanza la NPC che però non molla. Dal -11 arriva al -5 a 5:32″ dalla fine. Importante recupero difensivo della Pielle a 48″ dal termine. Fallo di Cassar che stende l’avversario regalandogli due liberi che valgono il +8. La partita termina con il punteggio di 78 – 86. Principio di rissa sul finale. La Pielle Livorno conquista la finale dove giocherà contro Ruvo di Puglia.

NPC Rieti – Caffè Toscano Pielle Livorno 78-86 (20-23, 17-20, 22-27, 19-16)

NPC Rieti: Kurt Cassar 28 (7/15, 3/7), Nikola Markovic 13 (3/7, 2/7), Tomas Cavallero 11 (5/7, 0/3), Mattia Da campo 9 (3/8, 0/2), Pietro Agostini 9 (0/1, 3/6), Marco Bacchin 6 (3/4, 0/1), Mattia Melchiorri 2 (0/0, 0/1), Leonardo Del sole 0 (0/0, 0/1), Giuliano Roversi 0 (0/0, 0/0), Manolo Perella 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Mele 0 (0/0, 0/0), Filippo Imperatori 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 17 – Rimbalzi: 27 6 + 21 (Kurt Cassar 7) – Assist: 16 (Mattia Da campo 7)

Caffè Toscano Pielle Livorno: Mateo Chiarini 16 (5/11, 0/3), Andrea Lo biondo 14 (5/6, 0/4), Massimiliano Ferraro 13 (2/5, 3/6), Baye modou Diouf 12 (5/6, 0/0), Matteo Laganà 12 (2/4, 2/5), Michele Rubbini 9 (1/3, 1/2), Giordano Pagani 8 (4/5, 0/0), Luca Campori 2 (1/1, 0/4), Giorgio Manna 0 (0/0, 0/0), Pietro Simonetti 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Baggiani 0 (0/0, 0/0), Filippo Cristofani 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 18 / 23 – Rimbalzi: 40 10 + 30 (Andrea Lo biondo 11) – Assist: 17 (Mateo Chiarini 5)

UFF.STAMPA NPC RIETI