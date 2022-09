Supercoppa Serie B – Planezio mette il buzzer beater, Orzinuovi batte Roseto e alza il trofeo

Agribertocchi Orzinuovi – Liofilchem Roseto 70-68 (12-18, 20-17, 13-15, 25-18)



Agribertocchi Orzinuovi: Emanuele Trapani 20 (5/8, 1/2), Ennio Leonzio 12 (4/6, 1/8), Nicolas Alessandrini 9 (1/4, 1/2), Giovanni Gasparin 8 (3/4, 0/3), Marco Planezio 7 (2/3, 1/3), Mattia Da campo 6 (3/6, 0/3), Riziero Ponziani 4 (2/5, 0/0), Destiny Agbamu 4 (2/4, 0/2), Alessandro Procacci 0 (0/1, 0/1), Emanuele Carnevale 0 (0/0, 0/0), Daniel Trebeschi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 14 – Rimbalzi: 36 9 + 27 (Ennio Leonzio 7) – Assist: 9 (Giovanni Gasparin 4)

Liofilchem Roseto: Marco Santiangeli 17 (2/5, 2/7), Nemanja Dincic 15 (2/3, 2/4), Mattia Mastroianni 14 (3/5, 2/8), Nicolas Morici 13 (4/10, 1/3), Edoardo Di emidio 8 (1/2, 2/6), Alfonso Zampogna 1 (0/0, 0/1), Magaye Seck 0 (0/4, 0/0), Edoardo Ronca 0 (0/2, 0/0), Gianmarco Fiusco 0 (0/0, 0/1), Alessio Natalini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 23 – Rimbalzi: 32 9 + 23 (Nicolas Morici 9) – Assist: 8 (Marco Santiangeli 2)

L’Agribertocchi Orzinuovi si aggiudica la Supercoppa LNP 2022 Old Wild West di Serie B, superando in una bella ed equilibrata finale a Forlì la Liofilchem Roseto per 70-68. Gara che ha visto nei primi tre periodi un lieve vantaggio rosetano, con la riscossa di Orzinuovi che è arrivata nel quarto periodo. Roseto è stata brava a non mollare ed a riportarsi in parità negli ultimi secondi, prima del canestro decisivo di Planezio che ha consegnato il successo agli uomini di coach Calvani. Mvp della finale un super Emanuele Trapani, autore di 20 punti per l’Agribertocchi; per Orzinuovi anche 12 di Leonzio. Per Roseto 17 di Santiangeli e 15 di Dincic.

Primi minuti equilibrati, con Da Campo e Planezio protagonisti per Orzinuovi, e un positivo Morici per Roseto (7-8 al 6°), con la Liofilchem che allunga poi grazie a Santiangeli (7-14 al 7°), fino a raggiungere il +9 con un canestro pesante dello stesso Morici (9-18 all’8°). E’ +6 Roseto alla prima pausa (12-18).

In apertura di secondo parziale Orzinuovi propizia un 7-0 con Trapani, Alessandrini e Agbamu per il sorpasso (20-18 al 13°). Gara che si mantiene punto a punto, con protagonisti Trapani per l’Agribertocchi e Di Emidio per la Liofilchem, con due triple (27-28 al 16°). Una tripla di Mastroianni ed un tiro libero di Dincic danno il +3 rosetano all’intervallo lungo (32-35).

Un ottimo Trapani riporta avanti l’Agribertocchi nel terzo periodo (38-37 al 23°), con Roseto che reagisce subito con Mastroianni e Santiangeli (40-45 al 26°). Si mantiene il +5 rosetano alla fine del terzo quarto (45-50), con un ottimo Dincic in casa Liofilchem.

Mastroianni e Dincic tengono leggermente avanti Roseto nel quarto parziale (50-57 al 34°), ma Orzinuovi si riporta sotto con Leonzio, Planezio e Gasparin (61-62 al 37°), per poi sorpassare con 4 punti di Ponziani (65-62 al 38°). Ultimo minuto, Roseto sotto di 3, Santiangeli perde palla in attacco e Trapani realizza il +6 con un gioco da tre punti. Ma Roseto non molla, Santiangeli realizza tre liberi e poi la Liofilchem forza una palla persa dell’Agribertocchi. Santiangeli fa 1/2 ai liberi, su rimbalzo fallo su Dincic, che trasforma i due personali della parità (68-68). 2 secondi dalla fine, ultima rimessa per Orzinuovi, Planezio realizza dai 6 metri il canestro del successo orceano a fil di sirena. Finisce 70-68.