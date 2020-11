Supercoppa Serie B – Prima gioia per Livorno, battuta Cecina

Finalmente arriva anche il primo sorriso per la OPUS Libertas Livorno 1947 che ha superato il Basket Cecina nel terzo ed ultimo turno della Supercoppa LNP 2020 per 77 a 69.

Come accaduto nei primi due episodi del torneo, anche stasera la Libertas parte fortissimo, imponendo il suo gioco offensivo, così come la sua tenancia in difesa. Sugli scudi ci sono Ricci, Castelli e Casella che feriscono gli avversari dentro e fuori l’arco dei tre punti, Cecina non ha risposte e nel corso delle prime due frazioni il solco fra le due squadre si fa di oltre la doppia cifra. La squadra di coach Russo è giovane, ma aggressiva, soprattutto fra le mura amiche ed al rientro dall’intrevallo fa sua l’inerzia del match, con tanta difesa e contropiede. Livorno smarrisce la lucidità che l’aveva contraddistinta nei primi due quarti e complice qualche palla persa di troppo, concede ai padroni di casa prima il pareggio e poi addirittura il vantaggio. A complicare le cose per coach Garelli ci sono le uscite per 5° fallo di Ricci e Toniato. Ma la Libertas trova le risposte giuste in Davide Marchini: l’ex Don Bosco colleziona canestri su canestri, ma soprattutto è abile nel gestire il pressing avversario e un suo 4/4 dalla linea della carità concede ai suoi il primo vantaggio dell’ultimo periodo. Ci pensa poi Riccardo Castelli con due schiacciate consecutive a porre la parola fine al match.

L’avventura in Supercoppa finisce qui per la OPUS Libertas Livorno che adesso si concentrerà sulla prima di campionato in programma il prossimo 29 novembre.

Sintecnica Basket Cecina – OPUS Libertas Livorno 1947 69-77

(11-20, 21-21, 24-15, 13-21)

Sintecnica Basket Cecina:

Ceparano, Nwokoye 11, Bartoli 14, Filahi, Guerrieri 6, Gnecchi 11, Bruci, Di Meco 7, Pistillo 14, Greggi 6, Trassinelli.

All. Russo

OPUS Libertas Livorno 1947:

Marchini 22, Castelli 18, Ricci 11, Ammannato, Toniato 8, Bonaccorsi 2, Prima, Casella 16, Vivone, Del Monte.

All. Garelli

Uff stampa OPUS Libertas Livorno 1947