Supercoppa Serie B – Rieti batte anche Cassino e fa l’en plein

Terza vittoria consecutiva per la Real Sebastiani Rieti che battendo la Virtus Cassino per 84-66 chiude a punteggio pieno il girone M del primo turno di Supercoppa “Centenario” ed ora attende l’esito delle sfide del girone N per conoscere l’avversario da affrontare il prossimo 8 novembre nella gara che darà l’accesso alla Final Eight in programma dal 13 al 15 novembre prossimi. Prima parta di gara piuttosto equilibrata, giocata praticamente punto a punto con Diomede da una parte e Visnjc dall’altra migliori realizzatori. E dopo un primo quarto finito 21-19 per gli uomini di coach Righetti, prima del riposo lungo, Cassino si difende bene e chiude sul 40-40.

Ma stavolta il terzo quarto vede la Real Sebastiani Rieti dominare in lungo e in largo: sale in cattedra Klaudio Ndoja e la partita esplode: massimo vantaggio di tutto il match, un +15 che poi si rivelerà decisivo ai fini del risultato finale. Il 59-44 diventa quasi una sentenza e nell’ultimo quarto, la RSR controlla arrivando fino all’84-66 finale Da segnalare l’esordio stagionale del capitano Simone Bagnoli a 1’42” dal termine del primo quarto: per lui 4 punti complessivi nei 14’ giocati.

“E’ stata una partita ad altissima intensità, che siamo riusciti a risolvere nel secondo tempo quando abbiamo innalzato il ritmo e tenuto bene in difesa. Queste partite servono proprio per trovare la condizioni migliore in vista dell’inizio del campionato e stavolta il terzo quarto è stato decisivo per noi. Sicuramente delle tre gare giocate in questa prima fase, Cassino è stata la squadra che per certi versi ci ha creato più difficoltà, ma anche con Luiss e Formia per altri versi, abbiamo dovuto fare i conti con avversarie toste. Sono contento per il ritorno in campo di Bagnoli: un 5 di questa portata non è facile trovarlo e a noi serve per giocare in un determinato modo”. Queste le parole di coach Alex Righetti al termine della gara.

Il tabellino

REAL SEBASTIANI RIETI-VIRTUS CASSINO 84-66 (parziali: 21-19; 19-21; 23-12; 21-14)

REAL SEBASTIANI RIETI: Bottioni 9, Di Pizzo 7, Loschi 10, Ndoja 20, Diomede 19, Casini 4, Bagnoli 4, Cena 7, Provenzani 4, Kader n.e. Coach: Alex Righetti.

VIRTUS CASSINO: Grilli 13, Fioravanti 6, Lestini 12, Teghini 2, Visnjc 22, Rischia 9, Gambelli n.e., Di Camillo 0, Rinaldi n.e., Manojlovic 2, Gazzillo 0, Rubinetti 0. Coach: Luca Vettese.

ARBITRI: Dario Di Gennaro e Federico Berger.

NOTE: spettatori 50 circa.