Il match valevole per la terza giornata di Supercoppa, in programma per domani, domenica alle

ore 18.00, non verrà disputato, la gara è rinviata a data da destinarsi. La scelta è stata presa di

comune accordo tra le due società, nel rispetto dei regolamenti e con l’obiettivo primario della

tutela della salute dei tesserati di entrambe le squadre. Nei prossimi giorni verrà comunicata la

nuova data in cui si disputerà il match.