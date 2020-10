Supercoppa Serie B – Rinviata la sfida tra Civitanova e Teramo

La Virtus Basket Civitanova Marche comunica che la partita in programma oggi pomeriggio alle 18 al PalaRisorgimento contro la Rennova Teramo, valida per la terza giornata di Supercoppa Centenario, è stata rinviata a sabato 31 ottobre alle ore 18, sempre al palas civitanovese. Il motivo del rinvio è legato a un caso di positività al Covid-19 rilevato nella squadra abruzzese.

I biglietti già venduti per la partita di oggi saranno comunque validi per la gara di sabato prossimo.

Ufficio stampa Virtus Basket Civitanova Marche