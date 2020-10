Supercoppa Serie B – Rinviata la sfida tra Livorno e Cecina

La OPUS Libertas Livorno 1947, in accordo con il Basket Cecina di aver rinviato la gara in programma domani. La scelta è avvenuta nel rispetto dei regolamenti e con l’obiettivo primario della tutela della salute dei tesserati di entrambe le squadre. La partita verrà disputata il prossimo mercoledi 4 Novembre alle ore 20:30 sempre in casa cecinese, mentre il match contro San Miniato verrà recuperato sabato 31 Ottobre alle ore 18:00 sul parquet del PalaFontevivo.

