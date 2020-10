Supercoppa Serie B – Rinviata la sfida tra Senigallia e Montegranaro

Rinviata la gara di Supercoppa Centenario tra Sutor Decathlon e Goldengas Senigallia a sabato 31 ottobre alle ore 18.00.

MONTEGRANARO – In accordo tra le due società, Sutor Decathlon Montegranaro e Goldengas Senigallia, la terza giornata della Supercoppa Centenario, in programma domani a Montegranaro è stata rimandata a sabato 31 ottobre alle ore 18.00 a causa di una positività al Covid-19 rilevata nella squadra ospite.

L’Inizio del campionato slitta di una settimana – Il Consiglio Direttivo LNP ha concordato con il settore agonistico FIP il differimento dell’inizio dei campionati Nazionali di serie A2 e B dal 15 al 22 novembre. Le motivazioni della richiesta sono: Attendere il preannunciato DPCM del 13/11/2020 per poter valutare le eventuali nuove disposizioni. Il calendario seguirà le seguenti modifiche: Le finali di Supercoppa si disputeranno nel week end del 15 novembre perché la data 6/7/8 novembre non è più praticabile a causa dei tempi tecnici che hanno fatto slittare le date di alcuni recuperi. Le società di serie B dovranno pertanto recuperare la prima giornata del 15/11/2020 nella data del 27/12/2020 salvo accordi tra società per altre date che dovranno essere precedenti alla penultima del girone di andata.

L’Ufficio Stampa

Sutor Basket Montegranaro