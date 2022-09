Supercoppa Serie B – Roseto doma Ancona e passa il turno

By

Due su due per la Liofilchem Roseto nella Supercoppa LNP: i biancazzurri si impongono anche nei sedicesimi, superando 78-68 Ancona sul parquet amico del PalaMaggetti e staccando così il pass per gli ottavi di finale contro la Real Sebastiani Rieti (ancora da definire se sabato o domenica, sempre davanti al proprio pubblico).

I ragazzi di coach Quaglia hanno sempre comandato nel punteggio, tenendo i dorici a distanza di sicurezza e toccando anche il massimo vantaggio di 17 lunghezze nel corso dell’ultimo quarto. Ancora una volta per lo staff tecnico biancazzurro rotazioni larghissime e contributo importante da tutti: in dieci hanno chiuso tra i 5 e gli 11 punti realizzati.

Segnali molto positivi per lo staff tecnico biancazzurro, in attesa della sfida alla Real Sebastiani Rieti che eleverà ulteriormente il livello dell’avversario, uno dei più attrezzati in assoluto tra i quattro gironi del campionato.

Liofilchem Roseto – Luciana Mosconi Ancona 78-68 (23-20, 20-14, 20-18, 15-16)



Liofilchem Roseto: Nicolas Morici 11 (3/5, 1/2), Marco Santiangeli 10 (2/4, 2/6), Mattia Mastroianni 9 (0/1, 3/5), Nemanja Dincic 9 (3/6, 1/2), Gianmarco Fiusco 9 (1/2, 2/4), Valerio Amoroso 8 (1/1, 2/3), Magaye Seck 6 (3/5, 0/0), Alfonso Zampogna 6 (1/2, 1/3), Edoardo Di emidio 5 (1/1, 1/3), Edoardo Ronca 5 (1/4, 0/2), Alessio Natalini 0 (0/0, 0/1)

Tiri liberi: 7 / 8 – Rimbalzi: 30 7 + 23 (Magaye Seck, Edoardo Di emidio 6) – Assist: 16 (Edoardo Di emidio 5)

Luciana Mosconi Ancona: Matteo Ambrosin 13 (5/7, 1/4), Mohamed Toure 13 (2/6, 1/5), Alberto Bedin 11 (5/7, 0/0), Lorenzo Panzini 10 (1/1, 2/4), Yannick Giombini 9 (1/3, 1/3), Tommaso Carnovali 6 (0/4, 2/5), Nicola Calabrese 4 (0/0, 1/4), Davide Petrilli 2 (0/0, 0/0), Leonardo Ciribeni 0 (0/2, 0/3), Nikodem Czoska 0 (0/0, 0/0), Niccolò Piccionne 0 (0/0, 0/0), Sega Tamboura 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 22 – Rimbalzi: 27 5 + 22 (Alberto Bedin, Yannick Giombini 6) – Assist: 7 (Lorenzo Panzini, Leonardo Ciribeni 2)

