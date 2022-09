Supercoppa Serie B – Roseto vince e convince nel derby contro Teramo

By

La Supercoppa LNP si apre con una vittoria al PalaMaggetti per la Liofilchem Roseto nel derby contro Teramo. Gara intensa quella vissuta sul parquet rostano, con i carichi di lavoro che si fanno sentire anche perché siamo appena a meno di un mese dall’inizio della preparazione e con coach Quaglia che ha ruotato tutti gli 11 a disposizione: primi applausi dei tifosi del PalaMaggetti, con il match che ha visto gli ospiti inizialmente toccare il +10 a fine primo periodo, poi primo break pesante dei biancazzurri che chiudevano avanti di 3 all’intervallo; ancora equilibrio nella terza frazione, con gli ultimi dieci minuti tutti di marca locale, super difesa che ha concesso le briciole a Balic e compagni e un attacco efficace.

Statistiche alla mano Roseto ha tirato con un ottimo 59% da due punti, andando bene dentro l’area con i vari Seck, Morici e Amoroso e correndo quando si poteva: tre in doppia cifra per i biancazzurri, miglior realizzatore Morici con 14, Seck chiude con 12 e 6 rimbalzi, 10 per Amoroso.

Niente pause perché mercoledì (al PalaMaggetti ) si torna subito in campo per la seconda gara di Supercoppa: avversario dei biancazzuri sarà Ancona, capace di espugnare Fabriano.

LIOFILCHEM ROSETO – TERAMO A SPICCHI 77-61 (12-23, 22-8, 16-16, 27-14 )

Roseto: Ronca 8 , Fiusco 5 , Zampogna 7 , Dincic 8 , Morici 14 , Seck 12, Mastroianni 2 , Amoroso 10 , Di Emidio 3, Natalini , Santiangeli 8 All.Quaglia

Teramo: Luponetti n.e. , Ferri n.e., Calbini , Sacchi 4, Cianci 2 , Balic 21 , Vigori 2, Di Donato 3 , Perin 16 , Di Febo 4 , Semprini 2, Guastamacchia 7 All. Gabrielli

NOTE: Tiri da 2: Roseto 19/32 ; Teramo 7/25 Tiri da 3: Roseto 5/18 ; Teramo 13/28 Tiri Liberi: Roseto 24/28 ; Teramo 8/14 Rimbalzi: Roseto 36 ( 9 offensivi ) ; Teramo 27 ( 8 offensivi ) Assist: Roseto 11 ; Teramo 12

USCITI PER 5 FALLI: Dincic (espulso)

Uff.Stampa Roseto Basket