SUPERCOPPA SERIE B – Ruvo più forte delle assenze, Faenza eliminata

La Tecnoswitch Ruvo di Puglia è la prima finalista della Supercoppa LNP 2023 di Serie B Nazionale, superando in semifinale i Blacks Faenza per 70-76. Gara controllata a lungo dalla squadra pugliese, a partire dal secondo quarto; Faenza ha provato a rimontare nel finale, ma il successo finale è andato alla squadra di coach Campanella, che giocherà domani la finale. Per Ruvo, priva di Traini e Jackson, 20 punti di Galmarini e 15 di Diomede; per Faenza, che a sua volta doveva rinunciare a Pastore, 16 di Aromando e 12 di Galassi.

Inizio equilibrato, a punteggio basso per i primi minuti: Ruvo prova un mini-allungo con Boev, Toniato e Galmarini (4-8 al 4°). Due triple di Tomasini e Petrucci pareggiano a quota 10 per Faenza (10-10 all’8°). Alla prima pausa è +1 Blacks con due liberi di Tomasini (12-11).

Contento e Boev fanno partire bene Ruvo nel secondo periodo (12-16 all’11°). La Tecnoswitch trova buona continuità offensiva e allunga in modo deciso con Toniato, Diomede e Galmarini (14-27 al 15°). Una tripla di Galassi e un gioco da tre punti di Aromando riportano a -7 i Raggisolaris (20-27 al 16°). Il vantaggio pugliese si mantiene attorno alla doppia cifra. All’intervallo lungo è +9 Ruvo (30-39).

Contento, Diomede e Ghersetti mantengono avanti Ruvo (34-48 al 24°), Faenza prova a riportarsi sotto con Petrucci e Poggi (39-48 al 25°), ma un ottimo Galmarini reagisce subito per la Tecnoswitch (40-52 al 27°). Una gran tripla di Contento a fil di sirena dà il +13 alla Tecnoswitch alla fine del terzo periodo (48-61).

Galmarini e Toniato danno un nuovo allungo a Ruvo (50-66 al 32°). Aromando e Galassi provano a dare speranza a Faenza (60-70 al 34°). Poggi e Papa danno ulteriore linfa alla rimonta faentina (64-70 al 36°). Ancora Galassi dà il -5 (67-72 al 37°), poi Papa sbaglia due liberi che potevano riavvicinare ulteriormente i Blacks. Una tripla di Diomede riallunga per Ruvo, con Faenza che non riesce più a riaprire la gara. Finisce 70-76 per Ruvo.

IL BOXSCORE DELLA GARA -> https://netcasting3.webpont.com/?ita3_scup_32

