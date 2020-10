Supercoppa Serie B – San Miniato – Livorno rinviata a data da destinarsi

Il match valevole per la seconda giornata di Supercoppa tra Etrusca Basket San Miniato e Libertas Livorno 1947, in programma per oggi pomeriggio alle ore 18.00, non verrà disputato e la gara è rinviata a data da destinarsi. La scelta è stata presa di comune accordo tra le due società, dopo il colloquio mattutino tra le dirigenze delle due società, alla luce dell’ottimo rapporto tra le due dirigenze, nel rispetto dei regolamenti e con l’obiettivo primario della tutela della salute dei tesserati di entrambe le squadre. Nei prossimi giorni verrà comunicata la nuova data in cui si disputerà il match.

FONTE: Uff. Stampa Etrusca Basket San Miniato