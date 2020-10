Supercoppa Serie B – La seconda giornata

La giornata d’esordio è già alle spalle, le squadre di Serie B sono scese in campo la seconda volta per la Supercoppa e, anche in questo turno, lo spettacolo e le sorprese non sono mancate. Ancora diverse le partite rinviate per Covid.

Girone A

Continua a vincere e convincere Alba che, dopo il successo prestigioso contro Omegna, sorride ad Alessandria. Nella sfida del PalaCima, Reggiani chiude con 29 punti realizzati, erano stati 30 nel turno precedente.

Gli albesi ora guidano la classifica del gruppo A, ma la netta vittoria di Omegna su Oleggio tiene ancora aperti i giochi.

Le partite:

Paffoni Fulgor Omegna-Mamy Oleggio 84-66

Fortitudo Alessandria-Olimpo Basket Alba 75-94

Classifica:

Olimpo Basket Alba 4, Paffoni Fulgor Omegna 2, Mamy Oleggio 2, Fortitudo Alessandria 0

Prossimo turno:

25/10/2020 18:00 Fortitudo Alessandria-Paffoni Fulgor Omegna

25/10/2020 18:00 Olimpo Basket Alba-Mamy Oleggio

Girone B

Con Piacenza-Vigevano che è stata rinviata a mercoledì 21 ottobre, nell’unica gara disputata, Pavia avendo la meglio di misura, al PalaMagni, su Fiorenzola, smuove la classifica.

Le partite:

Pall. Fiorenzuola 1972-Riso Scotti Punto Edile Pavia 62-64

Bakery Piacenza-Elachem Vigevano 1955 rinviata al 21/10/2020 ore 21.00

Classifica:

Elachem Vigevano 1955* 2, Bakery Piacenza* 2, Riso Scotti-Punto Edile Pavia 2, Pall. Fiorenzuola 1972 0

*Una partita in meno

Prossimo turno:

25/10/2020 18:00 Pall. Fiorenzuola 1972-Bakery Piacenza

25/10/2020 18:00 Riso Scotti Punto Edile Pavia-Elachem Vigevano 1955

Girone C

Passa la Juvi Cremona, all’overtime, ai danni di Piadena. Nessun problema invece per Crema che, grazie a un 3° quarto dominato (26-11), espugna Ozzano e rimane in vetta.

Le partite:

Ferraroni Juvi Cremona 1952-Corona Platina Piadena 78-75 d. 1 t.s.

Sinermatic Ozzano-Pallacanestro Crema 56-75

Classifica:

Pallacanestro Crema 4, Ferraroni Juvi Cremona 1952 2, Corona Platina Piadena 2, Sinermatic Ozzano 0

Prossimo turno:

24/10/2020 18:00 Ferraroni Juvi Cremona 1952-Sinermatic Ozzano

24/10/2020 21:00 Corona Platina Piadena-Pallacanestro Crema

Girone D

Il trio Quartieri, Laudoni e Aromando fa v0lare Bernareggio. Picarelli regala il successo in volata alla Sangiorgese. Nel prossimo week-end Bernareggio e Sangiorgese, entrambe a punteggio pieno, si affronteranno. In palio c’è il passaggio del turno.

Le partite:

Vaporart Bernareggio-Coelsanus Robur et Fides Varese 75-67

LTC Sangiorgese Basket-Missoltino.it Nuova Pallacanestro Olginate 83-81

Classifica:

Vaporart Bernareggio 4, LTC Sangiorgese Basket 4, Missoltino.it Nuova Pallacanestro Olginate 0, Coelsanus Robur et Fides Varese 0

Prossimo turno:

24/10/2020 20:45 Coelsanus Robur et Fides Varese-Missoltino.it Nuova Pallacanestro Olginate

24/10/2020 20:50 Vaporart Bernareggio-LTC Sangiorgese Basket

Girone E

Il derby di Padova è biancorosso. I tiri liberi realizzati da Capecchi nel finale scrivono +4 per l’Unione, arriva troppo tardi la tripla di De Nicolao.

Colpo importante della Tramarossa Vicenza a Bologna.

Le partite:

Antenore Energia Padova-Guerriero UBP Padova 66-67

Bologna Basket 2016-Tramarossa Vicenza 58-76

Classifica:

Tramarossa Vicenza 4, Bologna Basket 2016 2, Guerriero UBP Padova 2, Antenore Energia Padova 0

Prossimo turno:

23/10/2020 20:30 Bologna Basket 2016-Antenore Energia Padova

25/10/2020 18:00 Tramarossa Vicenza-Guerriero UBP Padova

Girone F

Fattori è il mattatore di Cividale-Monfalcone. I suoi 27 punti con 7 rimbalzi valgono il primato a Cividale. Resta ferma a 0 Mestre, Vendemiano guida dalla palla a due.

Le partite:

UEB Gesteco Cividale-Pontoni Falconstar Basket Monfalcone 84-81

Rucker Tenuta Belcorvo San Vendemiano-Vega Mestre 88-73

Classifica:

UEB Gesteco Cividale 4, Pontoni Falconstar Basket Monfalcone 2, Rucker Tenuta Belcorvo San Vendemiano 2, Vega Mestre 0

Prossimo turno:

24/10/2020 20:45 Pontoni Falconstar Basket Monfalcone-Vega Mestre

25/10/2020 18:00 UEB Gesteco Cividale-Rucker Tenuta Belcorvo San Vendemiano

Girone G

Il girone romagnolo è all’insegna dell’equilibrio. Terenzi, che sfiora la doppia-doppia (13 punti e 8 rimbalzi), è l’MVP di Cesena-Faenza. Al PalaFlaminio di Rimini, Imola è più forte della rimonta dei padroni di casa.

Le partite:

Tigers Cesena-Rekico Faenza 75-73

Riviera Banca Basket Rimini-Andrea Costa Imola Basket 78-82

Classifica:

Andrea Costa Imola Basket 4, Tigers Cesena 2, Rekico Faenza 2, RivieraBanca Basket Rimini 0

Prossimo turno:

25/10/2020 18:00 Riviera Banca Basket Rimini-Tigers Cesena

25/10/2020 18:00 Andrea Costa Imola Basket-Rekico Faenza

Girone H

Due partite e in entrambe le occasioni cade il fattore campo. Jesi e Ancona avanzano a braccetto, mentre Montegranaro e Senigallia rimangono appaiate a 0.

Le partite:

Decathlon Sutor Montegranaro-The Supporter Jesi 76-80

Goldengas Pallacanestro Senigallia-Luciana Mosconi Ancona 84-97

Classifica:

The Supporter Jesi 4, Luciana Mosconi Ancona 4, Decathlon Sutor Montegranaro 0, Goldengas Pallacanestro Senigallia 0

Prossimo turno:

24/10/2020 18:00 Sutor Decathlon Montegranaro-Goldengas Pallacanestro Senigallia

25/10/2020 18:00 The Supporter Jesi-Luciana Mosconi Ancona

Girone I

Piombino fa 2 su 2. Contro Cecina, Turel brilla con 14 punti nell’ultimo periodo, saranno 25 in tutto.

San Miniato-Libertas Livorno, invece non si è disputata.

Le partite:

Solbat Golfo Piombino-Sintecnica Basket Cecina 82-78

Blukart Etrusca San Miniato-Opus Libertas Livorno 1947 rinviata a data da destinarsi

Classifica:

Solbat Golfo Piombino 4, Sintecnica Basket Cecina 2, Opus Libertas Livorno 1947* 0, Blukart Etrusca San Miniato* 0

*Una partita in meno

Prossimo turno:

25/10/2020 18:00 Solbat Golfo Piombino-Blukart Etrusca San Miniato

25/10/2020 18:00 Sintecnica Basket Cecina-Opus Libertas Livorno 1947

Girone L

Tutte le sfide del gruppo L sono state rinviate a mercoledì 28 ottobre:

All Food Enic Firenze-Use Computer Gross Empoli rinviata al 28/10/2020 ore 20.30

Ristopro Fabriano-Umana San Giobbe Basket Chiusi rinviata al 28/10/2020 ore 21.00

Classifica dopo la prima giornata:

Umana San Giobbe Basket Chiusi 2, Ristopro Fabriano 2, Use Computer Gross Empoli 0, All Food Enic Firenze 0

Girone M

La copertina di questo girone è tutta per Visnjic Njegos, nuovo innesto di Cassino. L’ala forte di origini serbe, nella partita contro Formia, domina la scena, nonostante il punteggio finale non sorrida ai suoi. L’ex Napoli termina con 27 punti, 21 rimbalzi (7 offensivi): 46 di valutazione.

Rieti soffre, ma con un ottimo 20-6 negli ultimi 10 minuti con la LUISS Roma, centra la seconda vittoria della Supercoppa.

Le partite:

BPC Virtus Cassino-Meta Formia 73-80

Real Sebastiani Rieti-LUISS Roma 76-66

Classifica:

Real Sebastiani Rieti 4, LUISS Roma 2, Meta Formia 2, BPC Virtus Cassino 0

Real Sebastiani Rieti matematicamente qualificata agli ottavi di finale

Prossimo turno:

24/10/2020 18:00 LUISS Roma-Meta Formia

25/10/2020 18:00 Real Sebastiani Rieti-BPC Virtus Cassino

Girone N

Teramo, dopo Roseto, batte anche Giulianova. Doppia doppia di Di Bonaventura: 24 punti e 12 rimbalzi.

Al PalaMaggetti, Roseto ferma Civitanova.

Le partite:

Rennova Teramo a Spicchi 2K20-Giulia Basket Giulianova 72-55

Pallacanestro Roseto-Rossella Virtus Civitanova Marche 69-62

Classifica:

Rennova Teramo a Spicchi 2K20 4, Pallacanestro Roseto 2, Rossella Virtus Civitanova Marche 2, Giulia Basket Giulianova 0

Prossimo turno:

24/10/2020 18:00 Rossella Virtus Civitanova Marche-Rennova Teramo a Spicchi 2K20

25/10/2020 18:00 Pallacanestro Roseto-Giulia Basket Giulianova

Girone O

Matera, con un turno di anticipo, conquista il pass per il passaggio del turno. La Bawer è la prima squadra a qualificarsi per gli ottavi di finale della Supercoppa 2020.

Prova di qualità di Taranto a Catanzaro.

Le partite:

Mastria Sport Academy Catanzaro-CJ Basket Taranto 71-97

Bawer Olimpia Matera-Pallacanestro Viola Reggio Calabria 89-80

Classifica:

Bawer Olimpia Matera 4, Pallacanestro Viola Reggio Calabria 2, CJ Basket Taranto 2, Mastria Sport Academy Catanzaro 0

Bawer Olimpia Matera già qualificata agli ottavi di finale

Prossimo turno:

24/10/2020 20:30 CJ Basket Taranto-Pallacanestro Viola Reggio Calabria

25/10/2020 18:00 Mastria Sport Academy Catanzaro-Bawer Olimpia Matera

Girone P

Agrigento e Palermo proseguono e salgono a quota 4.

Il PalaMoncada sarà il teatro che assegnerà il pass per i turni a eliminazione diretta.

Le partite:

Fidelia Torrenova-Moncada Energy Group Agrigento 61-92

Virtus Kleb Ragusa-Green Basket Palermo 70-73

Classifica:

Moncada Energy Group Agrigento 4, Green Basket Palermo 4, Virtus Kleb Ragusa 0,Fidelia Torrenova 0

Prossimo turno:

25/10/2020 18:00 Fidelia Torrenova-Virtus Kleb Ragusa

25/10/2020 18:00 Moncada Energy Group Agrigento-Green Basket Palermo

Girone Q e R

Tutte le quattro partite di questi due gironi sono state rinviate.

Le partite del Girone Q:

Virtus Pozzuoli-Scandone Avellino rinviata al 28/10/2020 ore 19.30

Geko PSA Sant’Antimo-Virtus Arechi Salerno rinviata al 28/10/2020 ore 20.30

Classifica Girone Q dopo la prima giornata:

Virtus Arechi Salerno 2, Scandone Avellino* 0, Geko PSA Sant’Antimo* 0, Virtus Pozzuoli 0

*Una partita in meno

Prossimi turni girone Q:

Recupero 1^ giornata:

21/10/2020 18:00 Scandone Avellino-Geko PSA Sant’Antimo

3^ giornata:

25/10/2020 18:00 Virtus Pozzuoli-Geko PSA Sant’Antimo

25/10/2020 18:00 Scandone Avellino-Virtus Arechi Salerno

Le partite del girone R:

Pall. Pavimaro Molfetta-Frata Nardò si gioca il 19/10/2020 ore 19.30

Tecno Switch Ruvo di Puglia-Alpha Pharma Bisceglie rinviata al 29/10/2020 ore 20.30

Classifica girone R dopo la prima giornata:

Alpha Pharma Bisceglie 2, Frata Nardò 2, Tecno Switch Ruvo di Puglia 0, Pall. Pavimaro Molfetta 0

Prossimo turno girone R:

25/10/2020 18:00 Frata Nardò-Alpha Pharma Lions Bisceglie

25/10/2020 20:00 Pall. Pavimaro Molfetta-Tecno Switch Ruvo di Puglia

Cosa è successo nel primo turno

Immagine in evidenza: sito LNP