Supercoppa Serie B – Senigallia passeggia sul parquet di Montegranaro

Sutor Decathlon Basket Montegranaro – Goldengas Senigallia 25-85

Sutor Decathlon Basket Montegranaro: Edraoui, Minoli 3, Torresi, Angellotti, Balilli, Tibs 7,

Cipriani 5, Boffini 10. All: Ciarpella M.

Goldengas Senigallia: Pierantoni 10, Giacomini 12, Serrani 4, Giunta 10, Centis 11, Giuliani 2,

Terenzi, Cicconi Massi 11, Costantini 2, Pozzetti 11, Peroni 7, Moretti 7. All: Paolini.

Arbitri: Settepanella di Rosetto e De Ascentiis di Giulianova.

Note. Parziali: 8-25, 12-44, 18-68. Tl: Sutor Decathlon 10/12, Senigallia 19/25. Tiri da 3 punti:

Sutor Decathlon 3/32, Senigallia 8/25. Rimbalzi: Sutor Decathlon 34, Senigallia 57.

MONTEGRANARO – Terza sconfitta nella Supercoppa Centeneraio per la Sutor Decathlon Basket

Montegranaro che è stata battuta a domicilio dalla Goldengas Senigallia per 25-85. Una battuta

d’arresto pesante che però poteva essere messa in preventivo considerando che ai gialloblù

mancavano ben sei elementi del roster e che per giocare questo incontro, sono stati aggregati anche

Boffini e Balilli che in questi giorni, hanno dato una mano agli allenamenti della squadra visto le

tante indisposizioni.

La partita ha visto sempre il dominio di Senigallia che ha saputo trovare soluzioni migliori di una

squadra come quella veregrense che non poteva certo fare di più.

Cronaca – La Sutor Decathlon è partita con il seguente quintetto: Minoli, Angellotti, Edraoui, Tibs

e Cipriani. Il primo canestro della sfida è timbrato da Cipriani con una bella tripla. Senigallia si

scuote e con un parziale di 0-11 si porta avanti sul 3-11 dopo 4’40”. Boffini sempre dall’arco dei

6,75 prova a metterci una pezza però la difesa non riesce ad arginare l’attacco di Senigallia, 8-17

dopo 6’. La Sutor Decathlon prova l’adeguamento a zona 2/3 per chiudere meglio l’area pitturata

però il primo periodo si chiude sull’8-25. Non va meglio nel secondo quarto, i gialloblù segnano

solo quattro punti e al 20’ la gara è già incanalata a favore di Senigallia che è avanti al riposo lungo

sul 12-44.

Nel terzo quarto con la sfida già segnata, la Sutor Decathlon continua a faticare più del dovuto a

trovare il canestro cosa che invece riesce a Senigallia e al 30’ il divario è di 50 punti, 18-68.

Nell’ultimo quarto la contesa non riesce più a dare grandi emozioni con la Gondengas che riesce ad

essere corsara per 25-85.

Ad 11 giorni dall’inizio del campionato, la Sutor Decathlon deve cercare di recuperare tutti i propri

effettivi per presentarsi al meglio nel match casalingo con la Luciana Mosconi Ancona in

programma domenica 22 novembre alle ore 18.00.