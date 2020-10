Supercoppa Serie B – Un’autorevole Crema passa a Piadena

Dura solo un quarto la resistenza della MgKVis Piadena nell’ultimo incontro del girone C di Supercoppa. Dopo un inizio sprint dei padroni di casa (5/0) la GreenUp ingrana e chiude avanti la frazione per 15/14.Un canestro di Arienti in apertura di secondo quarto porta all’ultimo vantaggio di Piadena. Crema piazza un parziale di 10/0 che non verrà più recuperato, nonostante la MgKVis arrivi anche a -4. All’intervallo i punti di distacco sono già 13 ed arrivano a 15 al termine del terzo quarto, riducendo l’ultima frazione a puro garbage time. Per Crema, nel 59 a 83 finale, cinque uomini in doppia cifra.Coach Eliantonio a fine match:”Buona prova del collettivo, considerate anche le assenze (Del Sorbo oltre ai “soliti” Perez e Bonvini”). Una partita fatta di intensità e voglia di aiutarsi, soprattutto in difesa. Una buona settimana di allenamenti si è tradotta in una buona partita. Prosegue la crescita della squadra, la strada è lunga ma quella intrapresa è quella giusta.”.Ora la GreenUp è attesa da un incontro casalingo contro Bernareggio, prima nel girone D. Un match difficile contro un’avversaria storica, che stava dominando lo scorso campionato.

Marco Cattaneo