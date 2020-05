Tajana: “Nei prossimi 2-3 anni Legnano tornerà a giocare a livello nazionale”

Il presidente del Legnano Basket, Marco Tajana, e il General Manager, Maurizio Basilico, dopo una serie di riunioni che hanno caratterizzato le ultime settimane, hanno deciso di rilanciare il progetto Legnano Basket Knights con un programma che, nell’intenzione dei massimi dirigenti biancorossi, permetterà alla società nell’arco di 2-3 anni, di tornare a giocare campionati a livello nazionale.

Come prima novità del nuovo progetto, si inserisce il gradito ritorno accolto con entusiasmo dalla dirigenza dei Knights, di Antonio Fagotti come responsabile marketing e responsabile operativo della società.

Con questo ritorno il Legnano Basket vuole dimostrare, in un momento difficile come quello che stiamo vivendo che andremo ad affrontare, la volontà di investire in un profilo di alta professionalità, che permetterà di ideare e concretizzare un progetto commerciale che possa essere alla base della ripartenza biancorossa.