Titoli di coda per Ozzano, niente iscrizione alla B Nazionale

La Società New Flying Balls ssdrl, con enorme dispiacere e rammarico, comunica che nella mattinata di oggi ha provveduto ad inoltrare alla Federazione e agli organi competenti la richiesta ufficiale di rinuncia al prossimo campionato di Serie B Nazionale, e la contemporanea richiesta di ricollocamento nel campionato inferiore “Serie B Interregionale”.

Tale decisione, assai sofferta e dolorosa, è stata condivisa dopo aver valutato i diversi scenari possibili, preso atto che le risorse a disposizione per disputare il Campionato di Serie B Nazionale 2024/25 a cui la Società aveva diritto non erano sufficienti, a dispetto di costi sempre più elevati, con un campionato che ogni anno si è fatto sempre più economicamente impegnativo, e con la nuova riforma del lavoro introdotta la scorsa estate che ha reso ancora più elevati i costi dei propri collaboratori e tesserati.

La Società in tutti questi anni ha sempre rispettato con puntualità e serietà ogni impegno preso, con gli organi federali e con tutti i propri tesserati, e in futuro vorrà proseguire la propria attività continuando a mostrare quella serietà che l’ha contraddistinta. Per questi motivi, nel rispetto dei propri valori e nella consapevolezza delle proprie possibilità e disponibilità, la Società ha deciso di “fare un passo indietro”, con la speranza che tale richiesta possa essere compresa ed accolta.

La Società provvederà nei prossimi giorni, in rispetto delle normative e delle scadenze previste dai regolamenti, a pagare la prima rata federale necessaria al mantenimento dell’affiliazione federale e a iscrivere la squadra nel campionato di Serie B Interregionale. Richiesta che poi dovrà essere vagliata dal Consiglio Federale di metà Luglio.

Marco RivolaArea Comunicazione Logimatic Group Ozzano