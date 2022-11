Torna dopo 57 anni il derby tra Virtus e Mens Sana Siena

E’ una delle sfide più attese della stagione quella che andrà in scena domenica al PalaPerucatti, il derby cittadino tra Stosa Virtus Siena e Mens Sana Basketball Academy. Una ricorrenza speciale per le due società senesi che non si affrontano in campionato da ben 57 anni, dalla stagione 1964/65.

Oltre che si un evento speciale per la città e per la pallacanestro senese si tratta però anche di una sfida importante per la classifica. I rossoblu arrivano infatti da tre sconfitte consecutive, tra le quali quelle con Arezzo e Castelfiorentino sul filo di lana, ed hanno dunque la necessità di tornare a trovare punti in campionato. I biancoverdi giungono alla sfida dalla sconfitta casalinga contro Cecina, arrivata dopo le due vittorie consecutive contro Costone e Don Bosco Livorno. Con 6 punti la Mens Sana occupa la decima posizione nella classifica di serie C Gold.



«E’ una partita che tutti quanti aspettiamo, così come la città, ma dobbiamo comunque considerarla come le altre – commenta il coach della Stosa Filippo Franceschini – Dobbiamo cercare di tornare a muovere la classifica, dobbiamo arrivare alla partita pronti sia tecnicamente che fisicamente, perché credo sarà una bella partita da poter vedere. Abbiamo affrontato la settimana di lavoro come tutte le altre, abbiamo mantenuto la nostra routine cercando di preparare la partita sulle caratteristiche della Mens Sana, una squadra giovane e molto simile a noi in termini di fluidità di gioco. Cercheremo di mettere in pratica quello che sappiamo fare provando a mettere qualche sassolino negli ingranaggi dei nostri avversari»



UFF.STAMPA VIRTUS SIENA