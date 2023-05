Trofei LNP 2022/2023: il miglior allenatore di Serie B è Andrea Paccariè

Lega Nazionale Pallacanestro comunica il vincitore della settima edizione del Trofeo LNP per la Serie B Old Wild West per la categoria “Miglior allenatore” della stagione regolare. Eletto sulla base dei voti ricevuti da dirigenti, allenatori e capitani dei Club di Serie B Old Wild West.

MIGLIOR ALLENATORE – SERIE B OLD WILD WEST 2022/2023

ANDREA PACCARIÈ (LUISS Roma)

Nato a Roma il 12 gennaio 1961, ha guidato la squadra dell’ateneo capitolino al primato del girone D al termine della stagione regolare, con 25 vinte e 5 perse: dopo due sconfitte nelle prime tre gare, la LUISS ha vinto 12 dei 13 incontri successivi, per poi inanellare un’altra striscia di nove successi consecutivi, da fine gennaio a fine aprile. In casa i romani hanno vinto 14 gare su 15 (unico ko con Sant’Antimo), con un record esterno di 11-4; numeri che hanno permesso alla LUISS di conquistare la testa di serie numero 1 nel Tabellone 4 dei Playoff, con Ozzano come avversaria nelle semifinali. La squadra biancoblù ha avuto accesso anche ai quarti di finale di Coppa Italia Serie B, per la prima volta nella sua storia, cedendo alla Real Sebastiani Rieti.

Paccariè è sulla panchina della LUISS dall’estate 2014; in nove stagioni, tutte vissute in Serie B, la squadra romana ha sempre conquistato i playoff, eccezion fatta per lo scorso campionato. Ha avviato la carriera nel 1977 all’Italcable Roma in Serie B, da assistente. In seguito ha allenato numerose squadre, principalmente nella sua regione, il Lazio, con una prima esperienza alla LUISS nell’allora B2, dal 2001 al 2003. Ha poi guidato il progetto del College Italia, a livello di giovanili e di prima squadra, sviluppato dalla FIP a partire dal 2004, vincendo uno Scudetto Under 21 nel 2005, e per numerosi anni la Nazionale Militare italiana, conquistando 3 medaglie d’argento e 2 di bronzo ai Campionati Mondiali di categoria. Per lui anche un’esperienza da viceallenatore in Serie A, a Scafati, nel 2006/07; ha guidato anche Olbia, Castelnovo di Sotto, Marino (promozione in DNB) e Alghero, in A2 femminile. Nel 2014 è stato vice allenatore della Nazionale italiana ai Mondiali Under 17 femminili; dal 2016 al 2019 ha guidato la Nazionale maltese, sia A che Under 18, conquistando una medaglia d’oro ai Campionati Europei FIBA Division C nel 2018, oltre ad un bronzo a livello Under 18 nei campionati FIBA dei Piccoli Stati, nel 2017. Nel 2019 è stato capoallenatore della Nazionale italiana nelle Universiadi disputate a Napoli.

Il riconoscimento sarà consegnato nel corso della poule promozione di Serie B Old Wild West 2023, in programma a Ferrara dal 16 al 18 giugno prossimi.

