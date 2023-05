Trofei LNP 2022/2023: il miglior giocatore di Serie B è Alberto Conti

Lega Nazionale Pallacanestro comunica il vincitore della settima edizione del Trofeo LNP per la Serie B Old Wild West per la categoria “Miglior giocatore” della stagione regolare. Il riconoscimento è stato assegnato sulla base dei voti ricevuti da dirigenti, allenatori e capitani dei Club di Serie B Old Wild West.

MIGLIOR GIOCATORE – SERIE B OLD WILD WEST 2022/2023

ALBERTO CONTI (Gemini Mestre)

Nato a Bologna il 26 maggio 1998, guardia/ala di 195 centimetri, 93 kg di peso. Alla sua prima stagione a Mestre ha avuto medie in stagione regolare di 19.0 punti in 28.9 minuti, con 4.2 rimbalzi e 1.8 assist; per lui il 58% da 2, il 36% da 3 e l’80% ai liberi. È risultato il miglior marcatore stagionale del girone B, ed il secondo assoluto della categoria. Ha dimostrato una grande continuità di rendimento, con 26 gare di campionato su 28 in doppia cifra per punti realizzati; 10 le gare oltre quota-20, stabilendo il record nella vittoria di Monfalcone del 25 marzo, con 35 punti in soli 27 minuti. Per lui anche una partita da 10 rimbalzi, il 26 febbraio a Ragusa.

Conti è cresciuto nel settore giovanile della Virtus Bologna, nella sua città natale, con un’esperienza negli USA alla Combine Basketball Academy di Charlotte nel 2015/16. Di ritorno in Italia, ha vissuto esperienze in Serie A2, come Under, in diverse realtà: Tortona (2016/17), Npc Rieti (due stagioni, dal 2017 al 2019), San Severo (2019/20). Dopo un breve passaggio a Senigallia in Serie B, ha vissuto la sua prima stagione completa nel terzo campionato nazionale al Bologna Basket, nel 2020/21, con 18.4 punti di media, ritornando per il finale di stagione a Capo d’Orlando, in A2. Lo scorso anno ha militato a Taranto, nel girone D di Serie B, confermandosi uno dei migliori realizzatori della categoria a 20.4 di media. Dall’estate scorsa è in forza a Mestre.

Il riconoscimento sarà consegnato a Ferrara, in occasione della poule promozione di Serie B Old Wild West 2023, in programma dal 16 al 18 giugno.

Domani, venerdì 26 maggio, alle ore 14.00, sarà reso noto il miglior giocatore italiano della Serie A2 Old Wild West 2022/23.

Di seguito l’albo d’oro del Trofeo LNP, per la categoria “Miglior giocatore” di Serie B:

2015/16 – Mattia Venucci (Basket Golfo Piombino)

2016/17 – Daniele Toscano (Valentina’s Bottegone)

2017/18 – Massimo Rezzano (Allianz Pazienza San Severo)

2018/19 – Alessandro Grande (Paffoni Omegna)

2019/20 – Non assegnato

2020/21 – Klaudio Ndoja (Real Sebastiani Rieti)

2021/22 – Eugenio Rota (Gesteco Cividale)

2022/23 – Alberto Conti (Gemini Mestre)

