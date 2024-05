Trofei LNP 2023/2024: il miglior allenatore di Serie B Nazionale è Franco Gramenzi 

Lega Nazionale Pallacanestro comunica il vincitore dell’ottava edizione del Trofeo LNP per la Serie B Nazionale Old Wild West per la categoria “Miglior allenatore” della stagione regolare. Eletto sulla base dei voti ricevuti da dirigenti, allenatori e capitani dei Club di Serie B Nazionale Old Wild West.

MIGLIOR ALLENATORE – SERIE B NAZIONALE OLD WILD WEST 2023/2024

FRANCO GRAMENZI (Liofilchem Roseto)

Nato a Teramo il 13 settembre 1963, alla sua prima stagione a Roseto ha guidato la Liofilchem al primato nel girone B al termine della stagione regolare, con un record di 25 vinte e 9 perse. Gli abruzzesi si sono mantenuti per tutto il campionato nelle posizioni di vertice del proprio raggruppamento, conquistando l’accesso alla Final Four di Coppa Italia (sconfitta in volata nella semifinale contro gli Herons Montecatini, poi vincitori) e guadagnandosi il primo posto grazie al 2-0 nei confronti diretti con la Tecnoswitch Ruvo di Puglia, diretta concorrente. Stagione che ha visto premiata la regolarità al vertice della squadra biancoazzurra (14-3 in casa, 11-6 in trasferta, mai più di due sconfitte consecutive).

Gramenzi è ritornato quest’anno nel terzo campionato nazionale, dopo otto stagioni a Latina in Serie A2. Nella sua carriera, avviata a 19 anni, nel 1982, nelle giovanili del Teramo Basket, squadra della sua città natale, è stato capace di allenare in tutte le principali categorie, ottenendo 10 promozioni, la prima nel 1987/88, a 25 anni, dalla Serie D alla C, proprio con i biancorossi teramani. In seguito ha allenato a San Benedetto del Tronto e Campli (salto dalla B2 alla B1 nel 1994), facendo poi ritorno a Teramo, con promozione in B1 nel 1996. Successive esperienze a Scafati (altra promozione in B1 nel 1998), Rieti, Capo d’Orlando (guidata ad una storica ammissione in Legadue nel 2001), per poi fare ritorno a Teramo per la terza volta; con gli abruzzesi ha ottenuto due promozioni in due anni (in Legadue nel 2002, in Serie A nel 2003), con una salvezza nel massimo campionato nella stagione successiva. In seguito, dopo due ulteriori campionati di Legadue, ancora a Scafati ed a Casale Monferrato, ha vinto il suo ottavo campionato in carriera, con Veroli nel 2007, condotta in Legadue. Dopo una terza esperienza a Scafati, ha poi guidato Barcellona Pozzo di Gotto (promozione in Legadue nel 2010) e Ferentino (cinque stagioni, con avanzamento in Legadue nel 2012). Infine, gli otto campionati sulla panchina di Latina, in A2, squadra condotta ad altrettante salvezze nel secondo campionato nazionale.

Domani, venerdì 10 maggio, alle ore 15.00 sarà reso noto il miglior allenatore della Serie A2 Old Wild West 2023/24.

Di seguito l’albo d’oro del Trofeo LNP, per la categoria “Miglior allenatore” di Serie B Nazionale:

2015/16 – Lorenzo Pansa (Gessi Valsesia)

2016/17 – Francesco Ponticiello (GeVi Cuore Napoli)

2017/18 – Giorgio Salvemini (Allianz Pazienza San Severo)

2018/19 – Marco Andreazza (Solbat Piombino)

2019/20 – non assegnato

2020/21 – Federico Campanella (Bakery Piacenza)

2021/22 – Michele Catalani (Moncada Energy Agrigento)

2022/23 – Andrea Paccariè (Luiss Roma)

2023/24 – Franco Gramenzi (Liofilchem Roseto)

