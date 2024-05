Trofei LNP 2023/2024: il miglior Under 21 di Serie B Nazionale è Andrea Loro

Lega Nazionale Pallacanestro comunica il vincitore dell’ottava edizione del Trofeo LNP per la Serie B Nazionale Old Wild West per la categoria “Miglior giocatore Under 21” della stagione regolare. Il riconoscimento, riservato ai giocatori nati nel 2003 e seguenti, è stato assegnato sulla base dei voti ricevuti da dirigenti, allenatori e capitani dei Club di Serie B Nazionale Old Wild West.

MIGLIOR UNDER 21 – SERIE B NAZIONALE OLD WILD WEST 2023/2024

ANDREA LORO (Lissone Interni Brianza Casa Basket)

Nato a Borgomanero (No) il 28 giugno 2003, ala di 202 centimetri, 90 kg di peso. Nella sua prima stagione con i brianzoli ha avuto medie in stagione regolare di 13.2 punti e 5 rimbalzi in 24.9 minuti, con il 54% da 2, il 42% da 3 ed il 72% ai liberi. In campionato ha totalizzato 14 gare in doppia cifra per punti segnati, su 23 disputate, dovendo far fronte anche ad un periodo di stop, tra fine ottobre ed inizio gennaio, per problemi fisici. Per lui massimi stagionali di 28 punti e 12 rimbalzi, entrambi fatti registrare nella vittoria interna su Cassino del 23 marzo. Loro ha confermato le già positive cifre dello scorso anno al College Borgomanero (11.8 punti e 7.6 rimbalzi in 31.2 minuti).

È cresciuto nel settore giovanile del College Basketball Borgomanero, Società della sua città natale, partecipando ai diversi Campionati giovanili di Eccellenza, partecipando negli anni a numerose Finali Nazionali, raggiungendo il secondo posto nel 2023 con l’Under 19. Nell’estate 2023, con la Nazionale italiana, ha disputato i Campionati Europei Under 20 di Heraklion, in Grecia, conclusi al nono posto; nel torneo, agli ordini di coach Alessandro Magro, ha avuto medie di 1.9 punti e 2.7 rimbalzi in 8.6 minuti. In preparazione agli Europei si era aggiudicato con la Nazionale Under 20 il Torneo “De Silvestri-Meneghin” di Domegge di Cadore, realizzando 20 punti nella finale con la Grecia e venendo eletto Mvp della manifestazione.

Domani, mercoledì 8 maggio, alle ore 15.00, sarà reso noto il miglior Under 21 della Serie A2 Old Wild West 2023/24.

Di seguito l’albo d’oro del Trofeo LNP, per la categoria “Miglior Under 21” di Serie B:

2015/16 – Francesco Paolin (Gessi Valsesia)

2016/17 – Stefan Nikolic (Gevi Napoli)

2017/18 – Edoardo Fontana (Solbat Piombino)

2018/19 – Lorenzo Raffaelli (Computer Gross Empoli)

2019/20 – non assegnato

2020/21 – Eugenio Rota (Gesteco Cividale)

2021/22 – Nicolò Castellino (S.Bernardo/Abet Langhe Roero)

2022/23 – Leonardo Marangon (Antenore Energia Virtus Padova)

2023/24 – Andrea Loro (Lissone Interni Brianza Casa Basket)

Guido Cappella

Area Comunicazione

Lega Nazionale Pallacanestro