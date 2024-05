Trofei LNP 2023/2024: l’Mvp “Samuel Dilas” di Serie B Nazionale è Mateo Chiarini 

Lega Nazionale Pallacanestro comunica il vincitore dell’ottava edizione del Trofeo LNP per la Serie B Nazionale Old Wild West per la categoria “Miglior giocatore” della stagione regolare. Il riconoscimento è stato assegnato sulla base dei voti ricevuti da dirigenti, allenatori e capitani dei Club di Serie B Nazionale Old Wild West.

Da quest’anno il premio di Mvp del terzo campionato nazionale è intitolato a Samuel Dilas, giovane giocatore scomparso prematuramente lo scorso mese di ottobre all’età di 24 anni e protagonista delle ultime stagioni di Serie B con la maglia della Virtus Lumezzane.

MVP “SAMUEL DILAS” – SERIE B NAZIONALE OLD WILD WEST 2023/2024

MATEO CHIARINI (Caffè Toscano Pielle Livorno)

Nato a Cordoba, in Argentina, il 4 settembre 1998, playmaker di 188 centimetri, 88 kg di peso. Alla sua prima stagione italiana, con la maglia della Pielle Livorno, ha avuto medie di 16.1 punti, 3.9 rimbalzi e 3.5 assist in regular season, con il 49% da 2, il 46% da 3 ed il 77% ai liberi, in 28.3 minuti a gara. Quinto miglior marcatore del girone A, in un campionato che ha visto i toscani chiudere al primo posto nel proprio raggruppamento, con una striscia di 16 successi consecutivi nel girone di ritorno. Per lui 26 gare su 33 in doppia cifra per punti segnati, 11 oltre quota 20, con 30 punti realizzati in due occasioni; nel successo su Piombino del 3 dicembre e nella vittoria casalinga nello scontro al vertice con gli Herons Montecatini, il 14 aprile. Per lui anche una prova da 8 rimbalzi, sempre nella gara interna con gli Herons, ed un massimo di 8 assist nell’affermazione su Brianza del 7 aprile. In apertura di stagione la Pielle si era imposta nella Supercoppa di categoria, a Montecatini, con un Chiarini da 18.8 punti a gara nella manifestazione; per lui 21 punti in 24 minuti nella finale vittoriosa su Ruvo di Puglia.

Chiarini, dotato di passaporto italiano, è cresciuto nel settore giovanile dell’Union Electrica, passando poi all’Atenas Cordoba, squadra della sua città natale, con la quale ha debuttato nel massimo campionato argentino nel 2016. Nel 2020 è passato all’Instituto Atletico Central, altra Società di Cordoba, laureandosi campione d’Argentina nel 2022 e disputando la FIBA Basketball Champions League Americas nella stagione scorsa (7.7 punti a gara), prima di approdare alla Pielle in estate. Ha militato nelle Nazionali giovanili argentine, giocando un Campionato Mondiale Under 19 nel 2017 in Egitto, chiuso all’ottavo posto, ed un Campionato Sudamericano Under 21, nel 2019 in Colombia (secondo posto finale). Nell’estate 2023 ha disputato le Universiadi in Cina, chiuse al quarto posto con la selezione argentina.

Domani, mercoledì 15 maggio, alle ore 15.00, sarà reso noto il miglior giocatore italiano della Serie A2 Old Wild West 2023/24.

Di seguito l’albo d’oro del Trofeo LNP, per la categoria MVP “Samuel Dilas” di Serie B Nazionale:

2015/16 – Mattia Venucci (Basket Golfo Piombino)

2016/17 – Daniele Toscano (Valentina’s Bottegone)

2017/18 – Massimo Rezzano (Allianz Pazienza San Severo)

2018/19 – Alessandro Grande (Paffoni Omegna)

2019/20 – non assegnato

2020/21 – Klaudio Ndoja (Real Sebastiani Rieti)

2021/22 – Eugenio Rota (Gesteco Cividale)

2022/23 – Alberto Conti (Gemini Mestre)

2023/24 – Mateo Chiarini (Caffè Toscano Pielle Livorno)

AREA COMUNICAZIONE LNP