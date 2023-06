UFFICIALE – Cividale ingaggia Saverio Bartoli

La UEB Gesteco Cividale comunica di avere raggiunto un accordo con l’atleta Saverio Bartoli per le prossime due stagioni sportive. Bartoli è un play/guardia che andrà a rinforzare il pacchetto degli esterni a disposizione di coach Stefano Pillastrini portando fisicità, personalità e, perché no, un pizzico di esperienza a dispetto della giovane età visto che Saverio è reduce da un biennio a Chieti vissuto da protagonista dopo avere giocato in precedenza in serie B tra San Vendemiano, Lucca e Cecina. Bartoli ha sempre dimostrato di essere bravo nel coinvolgimento dei compagni, ma anche di avere un buon tiro oltre a possedere attitudine difensiva. Da domani, Bartoli risponderà alla chiamata della Nazionale “Green Team” che si radunerà al CPO Giulio Onesti di Roma in preparazione a due amichevoli contro la Spagna fissate per il 3 e 4 luglio a Torrejon de Ardoz (Madrid).

LA SCHEDA

Nome: Saverio

Cognome: Bartoli

Data di nascita: 18/04/2000

Luogo di nascita: Spoleto (Perugia)

Altezza: 194 cm

Ruolo: play/guardia

LE PAROLE DEL PRESIDENTE DAVIDE MICALICH

«Crediamo che Bartoli, come Berti e Isotta, sia un giocatore in rampa di lancio e con molta fame. A Chieti, nonostante una stagione difficile, ha saputo mettersi in mostra attirando l’attenzione di coach Pillastrini e del suo staff. Puntiamo molto su Saverio perché ha già dimostrato di essere protagonista in serie A2 e, particolare non secondario, ci consentirà di aumentare la fisicità nel reparto esterni. Gli diamo il benvenuto e gli facciamo il più classico “in bocca al lupo” per l’esperienza in Nazionale che lo farà accrescere ulteriormente sotto tutti i punti di vista».



UFF.STAMPA GESTECO CIVIDALE