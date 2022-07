UFFICIALE – Dalton Pepper è un nuovo giocatore di Cividale

La UEB Gesteco Cividale è lieta di annunciare l’ingaggio del primo giocatore statunitense nella sua breve storia. La società ducale ha infatti raggiunto un accordo per la stagione 2022-2023 con l’atleta Dalton Jack Pepper.

CHI E’

Nato a Levittown (Pennsylvania, Stati Uniti d’America) il 24 maggio 1990, ma di passaporto italiano per matrimonio, Pepper è una guardia/ala di 197 cm per 100 kg. Uscito dalla Temple University con una media di 17,4 punti a partita nell’anno da senior, il nuovo giocatore della UEB Gesteco comincia la sua carriera professionistica nel 2014-2015 col Dabrowa Gornicza in Polonia. Nell’estate del 2015 approda alla NPC Rieti in serie A2, dove resta per due stagioni con una piccola parentesi nel 2016 quando si trasferisce alla Virtus Roma per disputare i play-out. Nell’annata sportiva 2016-2017, Pepper gioca metà stagione con l’Akademik Sofia in Bulgaria e l’altra metà col Keravnos Nicosia a Cipro. Nell’estate 2018 torna in Italia, sempre in A2, e da lì non si muove più. La stagione 2018-2019 la trascorre a metà tra Cassino e Casale Monferrato. Nella stagione 2019-2020 gioca a Latina. Nel 2020-2021 torna alla NPC Rieti. Nell’estate 2021 torna invece a Casale Monferrato, poi ad inizio gennaio 2022 va a San Severo dove produce una media nelle 15 gare di stagione regolare di 12,3 punti e 4,6 rimbalzi. Ora, dunque, l’approdo alle Eagles per essere un punto di riferimento nello scacchiere di coach Pillastrini grazie alla sua versatilità che gli consente di essere efficace in fase offensiva sia in avvicinamento a canestro che dalla lunga distanza.

LE PAROLE DEL PRESIDENTE DAVIDE MICALICH

«La scelta del secondo straniero al fianco di capitan Adrian Chiera è ricaduta su Pepper perché si tratta di un giocatore esperto per la serie A2, dal rendimento affidabile e le sue caratteristiche si completano bene con tutti gli altri componenti del reparto esterni. Pepper conosce molto bene la categoria e siamo certi che, grazie alla sua esperienza in A2, potrà darci una grande mano per il raggiungimento del nostro obiettivo. Questo annuncio rappresenta un momento storico per la nostra società che vogliamo condividere con tutti gli sponsor e con la marea gialla».

Uff.Stampa Ueb Gesteco Cividale