UFFICIALE – Dejan Bresolin firma con Andrea Costa Imola

L’Andrea Costa Imola è lieta di annunciare l’arrivo di Dejan Bresolin.

Bresolin, cresciuto nelle giovanili della Pallacanestro Cantù, con cui ha giocato in campionati di altissimo livello, va ad aggiungere centimetri importanti alla formazione biancorossa.

Dopo un anno di campionato senior a Gallarate, formazione di Serie B girone A, il lungo nativo di Como arriva ad Imola con entusiasmo:

“Sono davvero molto contento di essere arrivato all’Andrea Costa, ringrazio fortemente la Società per l’opportunità, Società abituata a lanciare i giovani in palcoscenici importanti. Non vedo l’ora di mettermi a disposizione di Coach Di Paolantonio e compagni, per fortuna il primo giorno di raduno è vicino!”

Queste le parole di Coach Di Paolantonio:

“Dejan è un cinque che andrà a completare il nostro pacchetto lunghi e avrà il compito di alzare la qualità degli allenamenti e di frsi trovare pronto in partita, crescendo giorno dopo giorno perché siamo convinti che abbia tutte le qualità per guadagnarsi il suo spazio e crescere sempre di più”.

UFF.STAMPA ANDREA COSTA IMOLA