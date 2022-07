SERIE B UFFICIALE – È Daniele Quilici il nuovo capo allenatore della Paffoni Omegna

La Fulgor Basket è lieta di annunciare che Daniele Quilici è il nuovo allenatore rossoverde per la stagione 2022-2023. La Paffoni Altair programma dunque a partire dall’esperto coach toscano ex Sangiorgese che, nella passata stagione, è stato primo assistente a Nardò in Serie A2.

“Quando ti chiama una società storica come la Fulgor non ci devi neanche pensare – le prime parole dell’allenatore. L’ho sempre vista da avversario e osservavo con ammirazione la passione dei tifosi e l’organizzazione del Club. Ovviamente si gioca per provare a vincere quando si arriva in una piazza così importante, tuttavia il regolamento del campionato in vista della riforma è ancora da capire e il vero scopo è quello di essere la nostra miglior versione, ogni settimana. Stiamo costruendo una squadra un po’ più fresca, che possa avere anche maggior continuità nel suo futuro. Vorrei che sia una stagione divertente, che possa appassionare i nostri tifosi e spingerli ad essere sempre presenti al palazzetto. Tanti ragazzi avranno lo stimolo di voler far bene per spingere in alto la Paffoni, ma anche le loro carriere, cercheremo di fare il meglio e divertire il pubblico”.

“Siamo felici che Daniele abbia mostrato così tanto entusiasmo nell’accettare la nostra offerta – le parole del DS Filippo Fanchini -, non vediamo l’ora di accoglierlo in casa Fulgor Basket e di vederlo all’opera con i nuovi giocatori. Nei prossimi giorni proseguiremo con altri annunci importanti”.

Uff.Stampa Paffoni Omegna