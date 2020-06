UFFICIALE – Gabriele Ceccarelli nuovo coach di Santarcangelo

abriele Ceccarelli sarà il Capo Allenatore della Prima Squadra e dell’Under 18 Eccellenza. Questa la sorpresa svelata oggi dalla dirigenza di Angels Basket Santarcangelo, che durante la conferenza stampa delle 11:30 ha presentato il nuovo tecnico gialloblù.

Con questa scelta, la Società dimostra ancora una volta l’interesse verso la crescita propria e dei propri giocatori, puntando su un allenatore giovane ma con un curriculum di tutto rispetto.

Il Nuovo Tecnico

Nato e cresciuto a Rimini, Gabriele muove i suoi primi passi da allenatore nelle giovanili del Basket Rimini già a 18 anni. Dopo qualche anno, esordisce come assistente nella Prima Squadra e dopo quattro stagioni (prima in Legadue e poi in Serie B) si trasferisce a Ravenna. Qui già al primo anno arrivano le vittorie del campionato di Serie B e della Coppa Italia (da assistente) e al suo secondo anno arriva il trionfo nel Campionato Italiano Under 19 Élite (da capo allenatore). Dopo un triennio ricco di soddisfazioni, si sposta nelle Marche, dove nella stagione 2015/2016 dirige la squadra di Montegranaro, vincendo ancora una volta il Campionato di Serie B e conquistando direttamente la promozione. L’anno successivo (da neopromossa) raggiunge il quinto posto in Serie A2 Girone Est conquistando i playoff. In seguito all’esperienza marchigiana si trasferisce a Piacenza: il primo anno raggiunge la salvezza con ampio anticipo e nella seconda stagione a dicembre, con il quarto posto alla fine del girone di andata, strappa il pass per le Final 8 di Coppa Italia. Oggi, Gabriele è un allenatore Angels, la sua scelta è stata dettata soprattutto dalla voglia di tornare a lavorare con i giovani, con ragazzi che entrano in palestra con lo spirito di chi combatte per il proprio sogno e ha la voglia di crescere per superare i propri limiti.

La Conferenza Stampa

A svelare il nome del nuovo Capo Allenatore è stato il Presidente Maurizio Fabbri, che senza troppi indugi ha lanciato questo “annuncio bomba” già all’inizio della diretta. Il sentimento della Società è comune, oltre al Presidente anche Roberto Fabbri (patron di Dulca, main sponsor degli Angels che da anni supporta l’attività gialloblù) e il responsabile tecnico ed amministrativo Paolo Carasso, hanno come obiettivo quello di far crescere il movimento, ma soprattutto di fare crescere i giovani ragazzi del territorio, dando loro tutte le carte per ottenere il meglio da se stessi.

In quest’ottica, Gabriele Ceccarelli è stata sicuramente la scelta migliore. Un giovane, ma esperto, allenatore del territorio, che ha un metodo ben preciso di lavorare, ma soprattutto che è pronto ad adattare il proprio stile di gioco ai ragazzi che si troverà davanti, con l’obiettivo di vincere ma ancor prima quello di farli crescere, permettendo loro di sbagliare ed imparare dai propri errori.

Prima Squadra – Serie C Silver

Nella conferenza stampa sono stati trattati molti altri argomenti: in questo momento la Società ha fatto richiesta, sia all’organo competente della FIP Emilia Romagna che a quello delle Marche, di poter partecipare al campionato di Serie C Silver (quando a marzo i campionati sono stati interrotti, la squadra gialloblù si trovava al primo posto della Serie D girone Marche). Si sta aspettando una risposta dalla Federazione ma nel frattempo il lavoro continua, con gli obiettivi ben chiari nella testa.

Apertura verso la Santarcangiolese

Tra i vari temi, si è parlato anche dell’apertura verso la Santarcangiolese, con la quale in questo momento ci sono delle trattative in corso per poter far parte di un unico progetto, per poter ampliare a tutti un piano di lavoro valido votato alla crescita dei ragazzi di tutto il territorio. Infatti, con l’accordo trovato anche con le due società del Basket Rimini (Crabs 1947 e Basket Rimini Crabs) si allarga il bacino a tutti i ragazzi del riminese.

Progetto RBR

Anche quest’anno, con il progetto legato a RBR, saranno tre le squadre di Eccellenza e due quelle di Élite: l’Under 18 Eccellenza (diretta da Gabriele Ceccarelli) e l’Under 16 Eccellenza (diretta da Massimo Bernardi) hanno “trovato casa” proprio a Santarcangelo, mentre l’Under 15 Eccellenza sarà portata avanti da un’altra società del progetto, che a breve darà l’annuncio. Infine, le squadre di Under 14 Élite e Under 13 Élite svolgeranno i loro campionati come IBR, con un lavoro dedicato ad educare e formare i ragazzi più giovani, per farli arrivare pronti ai campionati di Eccellenza.

Con un progetto così amplio, volto a tutte le categorie giovanili, la scelta di un allenatore come Gabriele Ceccarelli vuole essere un monito per tutti i giovani ragazzi e bambini che si avvicinano o continuano la propria strada nella pallacanestro, in modo che ognuno di loro possa perseguire il proprio sogno, con l’ambizione di poter un giorno giocare in una delle massime serie.

Un grosso benvenuto ed in bocca al lupo da parte di tutta la Società a Gabriele Ceccarelli.

Uff.Stampa Angels Santarcangelo