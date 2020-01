UFFICIALE – Kenny Gaines e Tortona si separano

Bertram Yachts Derthona comunica di avere risolto il contratto che la legava all’atleta Kenny Gaines Jr.

Gaines ha indossato la casacca numero 12 del Club bianconero in venticinque occasioni (di cui sei in Supercoppa e diciannove in campionato), contribuendo alla conquista della Supercoppa LNP 2019 Old Wild West, arrivata grazie alla vittoria in finale contro la Reale Mutua Torino al PalaLido Allianz Cloud di Milano il 28 settembre 2019. Nella manifestazione la guardia classe ’94 ha totalizzato 14.7 punti di media a uscita.

In Serie A2 Old Wild West Gaines ha fatto registrare 16.9 punti di media a cui ha aggiunto 3.6 rimbalzi: i Leoni hanno ottenuto dieci successi nelle diciannove gare in cui è stato impiegato da coach Ramondino.

Il Club intende ringraziare Kenny per l’impegno profuso nel corso dei mesi trascorsi a Tortona e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera professionale.

Ufficio Comunicazione Derthona Basket