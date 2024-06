UFFICIALE – Matteo Negri approda a Fiorenzuola

Pallacanestro Fiorenzuola 1972 è contenta di poter annunciare di aver acquisito le prestazioni sportive di Matteo Negri per la stagione 2024/2025 di Serie B Nazionale Old Wild West.

Negri, 194 cm per 88 kg di peso, è una guardia-ala classe 1991 nata a Bologna, utilizzabile in entrambi i ruoli in modo efficace.

Cresciuto nel settore giovanile della Virtus Bologna (con due titoli nazionali Under 17 e Under 19), Matteo debutta in prima squadra in Serie A Dilettanti con la maglia di Ozzano nel 2010/2011. Da lì 2 positive stagioni con la casacca di Trento, con cui raggiunge la promozione in A2, e di Lucca gli valgono il ritorno in A1 ancora alla Virtus Bologna (2013/2014) a coronamento di un percorso importante con una delle squadre più forti d’Italia.

La carriera di Matteo Negri da lì si snoda tra un quadriennale a Treviso in Serie A2 e poi un trasferimento in terra marchigiana, a Montegranaro con la Poderosa, seguito da quello ad Orzinuovi in cui gioca una grande stagione di Serie A2 con 12.5 pti di media.

Negli ultimi anni si è diviso tra Bergamo (16 punti e 4,5 rimbalzi di media in Serie B), Agrigento (Serie A2) e Fabriano, squadra con cui nello scorso campionato ha totalizzato 13,4 punti e 3 rimbalzi di media in Serie B Nazionale Old Wild West Girone B.

Ecco le prime parole di Matteo Negri con la maglia dei Fiorenzuola Bees: ”Onestamente la scelta di venire ai Fiorenzuola Bees è stata una scelta molto semplice. Sono stati i primi a chiamarmi, ed è stata la società che mi ha dimostrato più interesse e che mi ha dato più fiducia da subito.

È stato facile trovare l’accordo, visto che siamo entrambi ambiziosi e abbiam voglia di far bene divertendosi e facendo divertire i nostri tifosi.

Son felice di potere giocare per coach Dalmonte. Un coach giovane ma già con grandissima esperienza che ho incontrato più volte. Il mio obiettivo ovviamente è quello di far bene ma anche di aiutare i miei compagni e cercare di metterli nella condizione di far bene anche loro stessi. Porterò sicuramente esperienza ma anche voglia di far bene e sarò a disposizione dell’allenatore”

Matteo Negri sarà a disposizione di coach Lorenzo Dalmonte e del suo staff a partire dal ritiro estivo, ed ha scelto la maglia numero 61.

