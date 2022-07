UFFICIALE – Michele Serpilli è un nuovo giocatore di Chieti

Il prodotto delle giovanili di Ancona prima e Pesaro poi, è un nuovo atleta biancorosso!

Ala classe ’99 di 200 cm per 96 kg, Michele esordisce in serie A1 con la canotta di Pesaro all’età di 16 anni (2015/2016). Dopo altre e due stagioni nel massimo campionato, il giovane anconetano si sposta in serie A2, dove con Legnano mette a referto 7,07 punti ad allacciata di scarpe.

Nel campionato 2019/2020 veste le fila della XL Extralight Montegranaro (6,38 ppg) mentre nella passata stagione è stato avversario di Chieti con l’Allianz Pazienza San Severo (6,85 ppg).

Talentuoso e sicuramente affidabile per la categoria, Michele arriva a Chieti con grande entusiasmo: “Sono molto contento. Dopo una chiacchierata con coach Rajola mi sono subito convinto perché ha dimostrato grande interesse per me e tutto questo mi dà una grande carica. Conosco bene l’ambiente di Chieti avendolo affrontato da avversario l’anno scorso e non vedo l’ora di iniziare. Ci aspetta un campionato molto impegnativo, sei retrocessioni per due gironi sono davvero tante, quindi ogni domenica lotteremo su ogni pallone per portare a casa i due punti”.

Federico Ionata – Staff Comunicazione Chieti Basket 1974